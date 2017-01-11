Rekor üretimle cari açığı düşürdük

2016’nın enerji sektörü için iyi bir yıl olduğunu söyleyen Enerji Bakanı Albayrak, “Elektrik üretiminde yerli payı yüzde 49.3’e çıktı. Hem üretimi artırıyoruz, hem de enerjinin cari açıktaki yükünü azaltıyoruz” dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2016'nın yerli ve yenilenebilir enerjide hedeflenen iyileştirmeleri hayata geçirme açısından iyi bir yıl olduğunu belirtti. "2016'da yerli kömürden elektrik üretiminde yüzde 23 artış sağladık. 2016'da tüm yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 46'dan 49.3'e çıkararak rekor kırdık. Hem üretimi artırdık hem de enerji üretiminin cari açık üzerindeki yükünü hafiflettik. 2017'nin 2016'dan daha iyi bir yıl olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

Berat Albayrak konuştu: Türkiye'yi yerli üretim üssü yapacağız



YERLİ KÖMÜR: 2015'e göre yerli kömürden elektrik üretimini 36 bin 180 GWh'ten, 44 bin 586 GWh'e çıkardık. Yerli kömürden üretimi bir önceki yıla göre yüzde 23 artırdık. 2016'da, 2015'e göre tüm elektrik üretimimizde 10 bin 500 GWh'lik artış gerçekleşti. Bunun yaklaşık 8 bin 400 GWh'ini yerli kömürde gerçekleştirdiğimiz artıştan sağladık. İnşallah yerli kömürde önemli projelerin ihalelerini gerçekleştireceğiz.



YÜZDE 11'LİK ARTIŞ: 2015'te 120 bin 355 GWh olan yerli kaynaklardan elektrik üretimini yüzde 11'lik artışla, 134 bin 297 GWh'e yükselttik.



2 KATTAN FAZLA: Bugün her alanda gelişme göstermiş, iddia sahibi bir Türkiye var. Son 14 yılda, 123 bin GWh düzeyinde elektrik üreten bir seviyeden, 272 bin GWh'in üzerinde bir üretim büyüklüğüne geldi.



14 YILDA DEĞİŞİM: Elektrik üretiminde son 14 yılda, 2 katından fazla bir artışa ulaşılırken, yerli kaynaklardan üretimin payındaki artış, ithal kaynakların payındaki artıştan daha fazla oldu.







DOĞALGAZIN ÜRETİMDEKİ PAYINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Cari açığa en büyük etkiyi yapan ithal enerji kaynaklarımızın başında gelen doğalgazın, elektrik üretimindeki payını düşürdük. 2015'te doğalgazdan 99 bin 219 GWh elektrik üretirken, 2016'da gerçekleşen azalış ile doğalgazdan üretim 88 bin 609 GWh oldu. Doğalgazdan üretimde yüzde 10'dan fazla düşüş gerçekleştirdik. Yani hem elektrik üretimimizi artırdık, hem de üretimde kullanılan doğalgazda azalma sağlayarak, enerji üretimimizin cari açık üzerindeki etkisini azaltmış olduk. Kömürde hedeflediğimiz artışa benzer bir yükselişi yenilenebilirde sağladık. 2016'da bir önceki yıla göre yenilenebilir enerjinin payını yüzde 31 artırdık. Şimdi, burada da önemli bir adım atmamız gerekiyor.



BÜYÜKELÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dün Ankara'da JW Marriott Otel'de devam eden 9'uncu Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Albayrak, basına kapalı düzenlenen toplantıya ilişkin Twitter hesabından verdiği mesajda, "9'uncu Büyükelçiler Konferansı'nda, büyükelçilerimizle enerji alanındaki küresel ve bölgesel gelişmeleri, fırsat ve hedeflerimizi değerlendirdik" dedi.