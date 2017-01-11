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Sigaranın maliyeti 1 trilyon dolar

  • Giriş Tarihi: 11.1.2017
Sigaranın maliyeti 1 trilyon dolar
Sigaranın maliyeti 1 trilyon dolar

Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nün araştırmasına göre, sigara içmek küresel ekonomiye yılda 1 trilyon dolara mal oluyor. 2030'a kadar da şu andaki miktarın üç katı daha fazla insan sigara nedeniyle hayata gözlerini yumacak. 2013- 2014 yılları arasında yaklaşık 269 milyar dolar olarak hesaplanan maliyet tütün vergilerinin artırılması ile hızla yükseldi. Raporda Türkiye'nin sigarada yaptığı vergi artışlarına dikkat çekilirken sigara konusunda attığı adımlardaki başarıya vurgu yapıldı.

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