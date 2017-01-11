Yabancının güveni tam

Döviz kuru üzerinden yapılan spekülasyona en güzel cevap yatırımcılardan geldi. İki şirkete yabancılar ortak oldu, Hazine’ye talep yağdı, köprüyle 5 ülke ilgileniyor

Ekonomiye yönelik 'kur' üzerinden yapılan spekülatif saldırılara rağmen yabancı yatırımcılar Türkiye'den vazgeçmiyor. Dün gerçekleştirilen Hazine ihalelerine talep yağdı. 26 Ocak'ta yapılması beklenen Çanakkale Köprüsü ihalesine Güney Kore, Japonya, Çin, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktı. Türk kanatlı sektörünün lideri konumundaki Banvit'in yüzde 79.48'ini Brezilya merkezli BRF GmbH aldı. Polimar Denizcilik de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Gulf Navigation Holding ile ortaklık anlaşması imzaladı.



1-Çanakkale Köprüsü'ne beş ülke talip oldu

Türkiye'nin dördüncü boğaz geçişi Çanakkale 1915 Köprüsü'nün 18 Mart'taki temel atma töreni yaklaşırken inşaat ihalesine katılacak isimler de belirginleşiyor. 26 Ocak'taki ihale için en az beş grup yarışacak. 5 milyar dolar değerindeki ihaleye Güney Kore, Japonya, Çin, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden talipler olduğu belirtiliyor. Japonya'nın en büyük ikinci ticaret şirketi Itochu ile çelik köprü ve çeşitli ağır sanayi dallarına yönelik makine imalatında faaliyet gösteren Japon firması IHI Corporation, ihaleye Nurol Holding ve Makyol İnşaat'la birlikte girmeye hazırlanıyor. Hyundai ile İtalyan inşaat şirketi Astaldi, Türk ortaklarla birlikte teklif sunmayı planlıyor.



2-Banvit'e Brezilyalı ortak

Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden Banvit Bandırma Sanayi'nin yüzde 79.48'i 915 milyon liraya Brezilya merkezli gıda üreticisi BRF GmbH'ya satıldı. BRF'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "BRF 2017 yılına yeni bir gelişme ile başlıyor; Türkiye'de yeni bir üretim birimi ile alanımızı genişlettik. BRF dünyanın en büyük helal piliç tüketicisine ulaştı" denildi. Banvit'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada ise sözleşmenin imzalanmasının ardından BRF ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC arasında, yüzde 60'ı BRF, yüzde 40 ise Qatar Holding'de bulunmak kaydıyla yeni bir ortaklık oluşturulacağı belirtildi. Ortaklık kurulduktan sonra alıcının tüm haklarını devralacağı, işlemin kapanışı ile birlikte yeni ortaklığın, şirketin paylarının yüzde 79.48'inin sahibi olacağı belirtildi.



3-Körfez'den yeni yatırım hamlesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yerleşik Gulf Navigation Holding ve Polimar Denizcilik Türkiye, gemi acenteliği, deniz taşımacılığı hizmetleri ile gemi teknik malzemeleri tedariki alanlarında ortaklık anlaşması imzaladı. Emirati ve Türk Ortakları adıyla kurulan şirket, BAE'nin yanı sıra dünyanın ileri gelen ticaret limanlarındaki müşterilerinin gemilerine de hizmet verecek. Polimar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Alaftan, "Kurduğumuz bu ortaklık, sadece deniz ticareti alanında değil, gemi inşa, gemi işletmeciliği, armatörlük, gemi kiralama, tamir ve dönüşümünü de kapsıyor. Ayrıca Türkiye'deki deniz turizmine, marina ve otellere BAE ve diğer Körfez ülkelerinin yatırım yapmasının da önü açılacak bir ortaklıktan söz ediyoruz" dedi.



4-Hazine'ye rekor talep

Hazine'nin dün gerçekleştirdiği 9 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi öncesinde piyasa yapıcı bankalardan rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 18 milyar 251 milyon liralık talep gelirken, satış 730 milyon lira oldu. İhale öncesi kamulara da 320 milyon liralık satış yapıldı. 2 milyar 151 milyon TL teklif gelen ihalede toplam satış 998 milyon lira oldu. İhalede reel basit faiz yüzde 2.78, reel bileşik faiz yüzde 2.8 oldu. Hazine piyasaya toplam 2 milyar 48 milyon lira borçlandı.