Yahoo satışında şaşırtan senaryolar

VerIzon'un 4.83 milyar dolara satın alma anlaşması yaptığı Yahoo'yla ilgili SEC'in araştırması şirketle ilgili farklı senaryoları gündeme taşındı. Önce şirketin adının Altaba olarak değişeceği, CEO Marissa Mayer'in ise ayrılacağı belirtildi. Ancak satış anlaşmasının Yahoo'nun tamamını kapsamadığı yeni bir marka yaratıldığı ortaya çıktı. Yahoo'nun e-ticaret devi Alibaba'da yüzde 15 hissesi ile Japonya operasyonu satış dışında kalınca kalan bölüm yoluna Altaba ismiyle devam edecek.

Mayer, "Yahoo'da çalışmaktan memnunum, ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.