Emeklinin zam takvimi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 4.73 zamlı maaşlarını 17 Ocakt’an itibaren alacak... Ödemeler ayın 28’inde tamamlanacak. Maaşlarla birlikte ek ödeme de zamlı olacak

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisi, zamlı maaşlarını almaya başlıyor. Ocak zammının ayın 4'ünde belli olmasının ardından, yeni maaşlar hesaplandı. Emekliler, ayın 17'sinden itibaren zamlı maaşlarını alabilecek.



KİM, NE ALACAK?

Bu ay yatırılan maaşlar yüzde 4.73 zamlı olacak. Yüzde 4.73'lük zamla birlikte bin liralık maaş, bin 47 lira 30 kuruşa çıktı. Bu aydan itibaren, Aralık maaşı bin 500 lira olan emeklinin eline bin 570 lira 95 kuruş, Aralık maaşı 2 bin lira olan emeklinin eline ise 2 bin 94 lira 60 kuruş geçecek. Aylıklar yükseldiği için, her ay maaşlara eklenen yüzde 4 oranındaki ek ödeme (vergi iadesi) de artmış olacak. Örneğin; Aralık ayı net maaşı bin 500 lira olan bir emekli, 60 lira da ek ödeme alıyordu. Yani emeklinin eline bin 560 lira geçiyordu. Ocak'taki yüzde 4.73 zamla bin 500 liralık net maaş bin 570 lira 95 kuruşa yükseldi. Buna bağlı olarak ek ödeme tutarı da 62 lira 84 kuruşa çıktı. Emeklinin bu ay eline geçen para (net maaş + ek ödeme) bin 633 lira 79 kuruş olacak.



İŞTE ÖDEME TARİHLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ayın 17'si ile 28'i arasında alıyor. SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor, 26'sında sona eriyor. Bağ-Kur emeklilerine de maaş ödemeleri her ayın 25'i ile 28'i arasında yapılıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde zamlı ödemelerine kavuşacak.