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Başkanı oldu

  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 09:34 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 11:23
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik oldu
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik oldu

'ın 47. Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Seçimli genel kurulda ’in TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

'ın bugün yapılan u'nda yeni yönetim belli oldu. Yönetim kurulu başkanlığını bırakan Cansen Başaran Symes'in yerine seçildi. Seçime Erol Bilecik tek aday olarak girdi.

EROL BİLECİK KİMDİR?

Halen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Erol Bilecik, 1962 Antakya doğumlu. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bilecik, Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında.

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