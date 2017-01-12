TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik oldu

TÜSİAD'ın 47. Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Seçimli genel kurulda Erol Bilecik’in TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

TÜSİAD'ın bugün yapılan Genel Kurulu'nda yeni yönetim belli oldu. Yönetim kurulu başkanlığını bırakan Cansen Başaran Symes'in yerine Erol Bilecik seçildi. Seçime Erol Bilecik tek aday olarak girdi.

EROL BİLECİK KİMDİR?

Halen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Erol Bilecik, 1962 Antakya doğumlu. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bilecik, Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında.