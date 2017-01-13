1 milyon dolarlık ev al vatandaş ol

İnşaat sektörüne cansuyu olacak yabancıya vatandaşlık düzenlemesi uygulamaya girdi. Türkiye’de 1 milyon dolarlık ev alan, 2 milyon dolarlık yatırım yapan, 3 milyon dolarlık hesap açanlar vatandaş olacak

İnşaat sektörünün dört gözle beklediği ev alan yabancıya vatandaşlık yönetmeliği, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İnşaat sektöründe büyük bir heyecan yaratan yönetmeliğin sektöre kısa vadede ivme kazandırması bekleniyor. Özellikle Ortadoğu, Körfez ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri'nden gelen yoğun alım taleplerinin bu düzenlemeyle birlikte hayata geçmesi hedefleniyor. Türkiye İngiltere, Amerika, İspanya, Macaristan gibi birçok ülkede olduğu gibi yatırım yapan, gayrimenkul alan, istihdam yaratan yabancılara vatandaşlık verecek. Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan değişiklikle 2 milyon dolarlık yatırım yapan, en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alan ve 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açan yabancılar Türk vatandaşı olabilecek. Bu haktan 100 kişilik istihdam yaratan da yararlanacak. Geçmişte yaptığı yatırımla en az 100 kişiye istihdam yarattığını belgeleyen yatırımcılar da bu haktan yararlanacak.



AİLELERİ DE KAPSIYOR

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belge ve işlemler maddesinde yapılan değişiklik aileleri de kapsıyor. Düzenlemeye göre ev alanın ailesi de bu haktan faydalanacak. Ancak alınan evin tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi konulacak. Satın alma işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, en az 100 kişilik istihdam yaratıldığı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca belirlenecek. En az 3 milyon dolar tutarındaki mevduatı 3 yıl tutma şartı ile Türkiye'deki bankalara yatırdığı da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca tespit edilecek. Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tuttuğu Hazine tarafından belirlenen yabancılar da bu haktan yararlanacak. Parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Merkez Bankası'nın efektif satış kuru esas alınacak.



Ağaoğlu Şirketler Grubu Bşk. Ali Ağaoğlu

Dilimizde tüy bitti

Yatırım yapan yabancıya vatandaşlık verilmesi gerektiğini söylemekten dilimizde tüy bitti. Konut piyasasını olumlu etkileyeceğinden şüphemiz yok. Özellikle döviz sorunu yaşadığımız bu dönemde böyle bir yasa çıkarılması çok iyi oldu. Türkiye'de yabancıya yapılan 5 milyar dolarlık satışın 2 milyarını biz gerçekleştirdik. Durumu yabancılara anlatmak için yoğun mesai harcıyoruz.



KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik

Adım coşkuya çevrilmeli

1 milyon dolarlık ev alan yabancıya vatandaşlık verilmesi başlangıç açısından önemli bir adım. Bu rakamın aşağılara çekilmesi sektöre cansuyu olur. 100 ila 500 bin dolara satılan konut, pazarın yüzde 30'unu oluşturuyor. Bu pazarı hareketlendirmek için oturum izninin verilmesi gerekiyor. Yüzde 3'lük konut pazarının ivmelendirilmesi önemli bir gelişme. Bu gelişmeyi coşkuya çevirmek lazım.



Sur Yapı Yön. Kur. Başkanı Altan Elmas

TC vatandaşlığı ucuz değil

Söz konusu yönetmeliğin, gayrimenkul başta olmak üzere birçok sektör adına çok doğru ve yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Neticede TC vatandaşlığı ucuza gitmemeli. Ancak konut piyasasının hareketlenmesi için 5 yıl ve üzeri oturma izninin verilmesi gerekli. Bunun için de 100 bin dolarlık bir kriter konulabilir. Gayrimenkul sektörünün buna daha çok ihtiyacı var. Bu tutarın zamanla daha da aşağıya çekilmesi, çok daha geniş bir hedef kitlenin ülkemize ilgi göstermesine zemin hazırlayacaktır.



Dap Yapı Yön. Kur. Başkanı Ziya Yılmaz

Büyük bir kazanç olacak

Yabancıya vatandaşlık verilmesi 5-6 yıldır dile getirdiğimiz bir konuydu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ancak 1 milyon dolar biraz yüksek bir rakam. 500 bin dolar olabilirdi. Uzun vadede çok ciddi yatırım çekileceğine inanıyorum. Özellikle Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri, Alman, İngiliz ve Ruslar ikinci vatandaşlık fırsatı yakalayacak. Gelişmiş ülkeler bunu yıllardır yapıyor. Bu sektör için büyük bir kazanç olacak.



Nef İcra Kur. Başkanı Erden Timur

Bu adıma ihtiyaç vardı

Bu yönetmelik sektöre son derece pozitif katkı sunar. 2016'da yabancılara konut satışındaki azalış söz konusuydu. Bu alanda bir canlılığa ihtiyaç vardı. Hükümetin bu adımı sektöre cansuyu olacaktır.



Demir İnşaat YKB Hamit Demir

Uzun süredir bekliyorduk

Sektörümüze yatırım yapan yabancıların vatandaşlık hakından mahrum kalmaları, bize eksi olarak yansıyordu. Bu değişiklik, uzun zamandır beklediğimiz bir gelişmeydi. Hem sektörümüze hem de ekonomimize katma değer sağlayacak bir değişiklikle karşı karışıyayız.



Özyurtlar İnşaat YKB Tamer Özyurt

İvme kazandıracak

En az üç yıl süreyle satılmama şartı koyarak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu kanunu destekliyoruz. Uzun zamandır dile getirdiğimiz bu konunun nihayet karşılık bulması zor günlerden geçen ülke ekonomisine ivme kazandıracak.



Özak GYO YKB Ahmet Akbalık

Oturma izni çok önemli

1 milyon dolar, bugünün koşullarında oldukça yüksek bir tutar. Ülkemizden 300 bin dolarlık gayrimenkul alan bir yabancı yatırımcıya önce oturma izni, ardından sıkı bir takip ve iyi bir misafir olarak faaliyet göstermesinden sonra, beşinci yılın sonunda da vatandaşlık verilebilir.



Kuzu Grup YKÜ Özen Kuzu

Satışlar 50 bini aşacak

Bu yönetmelik, küresel ekonominin pek canlı olmadığı bu günlerde ülke ekonomisine ciddi para akışı sağlayacaktır. Türkiye'nin cari açığı başta olmak üzere büyük bir ekonomik güce ulaşmada da ciddi katkı sunacak olan yönetmelikle yabancıya satılan konut sayısı yıllık 50 binlere çıkabilir.



Fuzul Grup YKÜ Faruk Akbal

Piyasayı olumlu etkiler

Karar yabancıya konut satışını olumlu yönde etkiler. Özellikle de yatırım piyasasını olumlu etkiler. Ortadoğu'da mevcut savaş koşullarında yaşamak istemeyen ve kararsızlık yaşayan yabancı yatırımcı bu karar sonrasında yatırım sürecini hızlandırır.



Artaş YKB. Süleyman Çetinsaya

Ekonomiye kazandıracak

Birçok ülkede uygulanan bu çalışmanın Türkiye'ye kısa sürede olumlu sonuçlar getireceği kanaatindeyim. Uygulamanın sektöre kazandıracağı hareketlilikten öte yeni sermayenin ülkeye girişine katkı sağlayacak. Yabancıların daha rahat faaliyet gösterebilmeleri açısından da önem taşıyor.



İNDER Bşk. Nazmi Durbakayım

Müktesep hak verilsin

Yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesinde atılan en somut adımlardan biri oldu. Birçok gelişmiş ülkede bunun örnekleri var. Bu gelişme döviz girişine de katkı sağlayacak. Yabancı yatırımcı 'müktesep hak'kının da garanti altına alınmasını istiyor.



İspanya

160 bin euroluk gayrimenkul satın alan yabancılar oturum izni alıyor.



Portekiz

500 bin euroluk gayrimenkul alana ikâmet hakkı, 1 milyon euro yatırım yapana ise vatandaşlık veriliyor.



ABD

1 milyon dolar sermayeli şirket açan veya 500 bin dolar yatırım yapan girişimcilere süresiz oturum, 5 yıldan sonra da vatandaşlık hakkı veriliyor.



Kanada

400 bin dolar yatırım yapıp bankada 800 bin dolar parası olanlara oturum, sonrasında vatandaşlık hakkı veriliyor.



İrlanda

400 bin euroluk bir mülk alana oturum izni veriyor. 500 bin euroluk yatırım yapanlar, hükümetin belirlediği tarihte vatandaş olabiliyor.



Yunanistan

250 bin euroluk gayrimenkul alımlarında beş yıl oturum izni veriliyor. Her beş yılda bir yenileniyor.



İngiltere

Beş yıl süreyle İngiltere topraklarında 1 milyon sterlin tutarında yatırım yapanlar vatandaşlık hakkı kazanıyor.



Macaristan

300 bin euroluk tahvil alımı ile ömür boyu oturma izni alınabiliyor. Yedi yıl içinde vatandaşlık başvurusu fırsatı veriliyor.