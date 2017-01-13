Bakan Arslan'dan Osmangazi Köprüsü açıklaması

Bakan Arslan, Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretinde indirimi konusunun İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) tarafından tahkime götürülmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, söz konusu köprünün yapılma amacının insana hizmet etmek olduğunu söyledi.

İDO'YA 'NİYE BU ADIMLARI ATIYORSUNUZ' DEMEDİK

Köprünün dolaylı etkilerinin ise bölgenin ekonomisine, sanayisine ve kalkınmasına hizmet etmek olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"İDO apayrı bir kuruluş, apayrı bir hizmet veriyor, verdikleri hizmete de saygı duyuyoruz. Biz, Osman Gazi Köprüsü'nü hizmete soktuğumuzda rekabet çerçevesinde onlar birtakım adımlar attılar. Biz onlara 'Niye bu adımları atıyorsunuz' demedik, saygı duyduk. Biz, özellikle insanların köprüyü kullanmasını artırmak, köprüyü kullanma alışkanlığını refleks haline getirmek adına ücreti düşürdük. Bunun birinci sebebi, elbette ki daha çok insanımız geçsin, daha fazla kullanılsın. Dolayısıyla daha az yakıt sarf etsin çünkü yakıt, kamu kaynağı, şahsın cebinden de çıksa milli servetten gidiyor. Çevreye karbondioksit salınımından dolayı olan zararlı etkileri azalsın. Yine insanımızın zamandan tasarrufu demek ülkemizin zamandan tasarrufu demek. Bu amaçla fiyatları düşürdük. Şu anda yaklaşık yüzde 30'luk körfezden giden araçlar, köprüye yönelmiş durumda."

BURSA'YA KADAR KESİNTİSİZ SEYAHAT

Arslan, köprünün devamında Gemlik-Bursa arasındaki otoyol kısmının tamamlandığını, bugünlerde açılışının yapılacağını ifade ederek, "Böylece Bursa'ya kadar kesintisiz hale getirmiş olacağız." dedi.