Bank of China Türkiye'de

Türkiye'de kuruluş izni alan Bank of China Turkey $300 mln karşılığı ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirdi

BDDK küresel bazda dünyanın en büyük bankalarından biri olan Bank of China'nın(BoC) Türkiye'de 300 milyon dolar karşılığı TL sermayeli mevduat bankası kurmasına izin verildiğini açıkladı.



Açıklamaya göre, Bank of China Turkey gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı TL ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye

getirdi.

Açıklamada faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapılmasının beklendiği belirtildi.

