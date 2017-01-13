Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın kaç paradan satılıyor?

Dolar ve Euro'nun yükselmesiyle birlikte altın fiyatları'da yükselmeye devam ediyor. Vatandaşların en çok rağbet ettiği çeyrek altın'da yükselmeden nasibini aldı. Çeyrek altın ne kadar oldu? Kuyumcular çeyrek altını kaçtan satıyor? 13 Ocak Cuma itibari ile çeyrek altın kaç paradan satıldı?

Son günlerde Dolar ve Euro'nun yükselmesiyle birlikte vatandaşların en çok rağbet gösterdiği altın fiyatlarıda yükselmeye devam ediyor. Vatandaşların en merak ettiği altın ise çeyrek altın oldu. Çeyrek altın 13 Ocak Cuma günü itibari ile 240 TL'den satılmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 150,5 lirada dengelenirken, Kapalıçarşı`da çeyrek altın 247, Cumhuriyet altını 1.010 liradan satılıyor.



Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altınının fiyatı 1.000 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Serbest piyasada altının gram fiyatı, uluslararası piyasada altının onsunun 1.200 doları aşması ve dolar kurunun yükselişinin etkisiyle tarihi zirvesi olan 151,6 lirayı gördü.



Dün yüzde 2,2 artarak yükselişini üst üste 5'inci güne taşıyan gram altın günü 148,2 liradan tamamlamıştı.



Altının gram fiyatı, bugün rekorunu 151,6 lirayı taşımasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 1,5 primle 150,5 lirada dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247, Cumhuriyet altını 1.010 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise ABD başkanlığına seçilen ve 20 Ocak'ta koltuğa oturacak Donald Trump'ın dün akşamki açıklamalarının ardından yükselişe geçerek 23 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.201 dolara çıktı.



Trump'ın açıklamalarının finansal piyasalara ilişkin belirsizlik algısını yükselttiğini ve yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri gelişmiş ülke tahvilleri ve altına yöneldiklerini kaydeden analistler, ons altının 1.215 dolar seviyesinin direnç, 1.190 dolar seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

KAPALIÇARŞI SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,20 artışla 148,30 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 243,00 lira, Cumhuriyet altını 992,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,20 yükselişle 148,30 liradan işlem gördü.

Altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla yüzde 1,6 primle 147,4 lira seviyesinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 988 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yelen'ın yarın yapacağı konuşma öncesinde sınırlı da olsa yükseliş kaydetti. Ons altın dün yüzde 0,38 artışla günü 1.187,1 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda 1.188,3 dolardan işlem görüyor.