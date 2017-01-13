Ev alana 15 bin 575 TL

Devlet; bankada 3-5 yıl birikim yapıp ilk evini alanlara maddid estek sağlıyor. İlk 4 ayda 7 bin kişi konut hesabı açarken, desteğin sınırı da yeni yılla birlikte yükselerek 15 bin 575 liraya çıktı

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Uygulama 4 ay önce hayata geçti, geçen sürede 7 bin vatandaş konut hesabı açtırdı. 11 bankada açılan hesaplarda biriken para miktarı da 28 milyon liraya ulaştı. Yeni yılla birlikte devlet katkısı üst sınırı 15 bin 575 liraya çıktı. İşte konut desteğinden yararlanmanın ipuçları:

TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı olarak açılabilecek.

Hesaba aylık en az 259,57 lira, en yüksek 2.595,7 lira yatırılacak.

Katılımcı, hesabın açılış tarihinde sadece bir kez 31 bin 149 liraya varan tutar yatırabiliyor.

Devlet katkısının hesaplanmasında birikim esas alınacak. Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 15'i (ödenecek tutar en çok 13 bin 498 lira); 48- 59 ay olanlar yüzde 18'i (ödenecek tutar en çok 14 bin 536 lira); 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20'si (en çok 15 bin 575 lira) kadar devlet katkısı alacak.



KAYNAK: TAKVİM