Kurtuluş Savaşı veriyoruz

TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan, Türkiye’nin adeta Kurtuluş Savaşı verdiğini belirterek, “Bu hepimiz için hayat memat meselesidir” dedi. Derneğin yeni başkanı Erol Bilecik ise birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Endişeli değil, motiveyiz” diye konuştu

Patronlar kulübü TÜSİAD'ın yeni başkanı Index Bilgisayar'ın kurucusu Erol Bilecik oldu. 47'nci Genel Kurul'a Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşmaları damga vurdu. Özilhan, Türkiye'nin yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiğini belirtti. Özilhan, "Hain bir örgüt 15 Temmuz'da kanlı bir kalkışma ile iç barışımızı tehdit etti, şehitler verdik. Ama devlet ve halk el ele demokrasiden yana bir zafer kazandık. Bu tarihten sonra hain terör örgütleri ardı ardına saldırmaya devam ediyor, belli ki ülkemizin bütün fay hatları ile oynuyorlar. Bu hepimiz için hayat memat meselesi" dedi.

AT İZİ, İT İZİNE KARIŞTI

Yaşanan zor günlerin arka planında küresel ölçekte meydana gelen müthiş bir dönüşümün olduğunu belirten Özilhan, şöyle konuştu: "Bir çağ kapanıp, yeni bir çağ açılıyor. Dünya liderliği için kavga yeniden kızışıyor. Önümüzdeki dönemde dünya kaynaklarından daha çok pay almak için muazzam bir kavga veriliyor. Bu kavganın en şiddetli yaşandığı yer ise Ortadoğu. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, at izi, it izine karıştı. Terör örgütleri üzerinden vekalet savaşları yaşanıyor. Peki neden bizim ülkemiz bu kadar ateş altında? Tüm dünyada karışıklık var ama niye burada çok daha fazla? Acaba tüm küresel güçler aniden bizim ülkemizi mi hedef aldı? Bu çok yönlü saldırı ile hangi yöntemlerle baş edeceğiz?"

PARA KONUŞMAK ZÜL

Planlı saldırılara maruz kalındığında ülke üzerinde koruma kalkanı oluşturmak ve mücadele edilen karşıtların sayısını azaltmak gerektiğini belirten Özilhan, böyle bir dönemde ekonomi ve para konuşmayı zül kabul ettiklerini söyledi. Özilhan, şunları kaydetti: "Enflasyon artıyor, üretim geriliyor, işsizlik özellikle gençler arasında yüksek ve Güneydoğu Anadolu'da çok daha yüksek. Bu tehlikeli bir kokteyl... Bu durum karşısında ekonomi yönetimi yangını söndürmek üzere bir dizi önlem alıyor. Bunlar bugün için yaraya pansuman olsa da yarını kurtarmaya yeterli değil. Kısa vadeli teşvik tedbirleri ile uzun vadeli bütüncül sistematik yaklaşımları bir arada düşünmek gerekiyor" dedi. Özilhan, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli bir sembol olduğunu da belirtti.



YARDIMCILARI KOÇ VE KASLOWSKİ

Genel Kurul'da yeni yönetim de belli oldu. Bilecik'in yardımcılığını Ali Y. Koç ve Simone Kaslowski üstlendi. Yönetimde Murat Özyeğin, Serra Akçaoğlu, Metin Akman, Batu Aksoy, Esin Güral Argat, Bahadır Balkır, Barış Oran, Mehmet Tara, İdil Yiğitbaşı, Bahadır Kaleağası yer aldı. TÜSİAD üyeleri, yönetim kurulundaki isimlerin, eski üyelerin çocukları olması nedeniyle "TÜSİAD geleceğine yatırım yapıyor" yorumları yaptı. Kulislerde, işadamlarının gündemi ise döviz kurları oldu. TEB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, dolardaki artışlara anlam veremediğini söyledi. Canevi, "Kurun 0.1 artmasını beklerken, 1.9 artıyor. Anlam veremiyorum" dedi. Diğer işadamları da Trump sonrasında doların düşebileceği yorumunu yaptı.



ENDİŞELİ DEĞİLİZ AKSİNE MOTİVEYİZ

TÜSİAD başkanlığını Cansen Başaran Symes'ten alan Erol Bilecik birlik-beraberlik mesajı verdi. Bilecik, "Bundan sonraki bütün dönemlerde Türkiye'nin daha refah, daha aydınlık, daha geleceğe dönük olarak gerçekten güzel günler geçireceğine dair en ufak bir şüphem yok. Türkiye dalgalı bir süreçten geçiyor. Ama eminim bugünleri bu anlamda aşacak çok nedenimiz var. Endişeli değiliz, aksine zorlukları aşmak için daha motiveyiz" dedi.