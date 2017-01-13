Nihat Zeybekci'den flaş dolar açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dolarda yaşanan hareketliliğin spekülatif olduğunu ifade ederek, "Her daim olan ellerinde 50-60 milyon doları olan spekülatörler var. Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değildir" dedi

Zeybekci'nin açıklamalarından satır başları;

MERKEZ'İN ELİ KOLU BAĞLI DEĞİL

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dövizdeki hareketlilikle ilgili soruları yanıtladı. Dövizde Türkiye'ye karşı yapılan spekülatif hareketlere karşı Türkiye'nin elinde kullanacağı silahların olduğunu belirterek, "Dün Mehmet Şimek'in de söylediği gibi Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil. Merkez Bankası dün müdahale etmedi ama 1 haftalık repo ihalesi açmayarak kurlarda düşüşe neden olan karar aldı" dedi.

ELLERİNDE 50-60 MİLYON DOLAR OLAN SPEKÜLATÖRLER VAR

Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunun altını çizen Zeybekci şunları söyledi: "Ekonomiye yönelik denemeler ve sınamalara Türkiye fırsat vermeyecektir. Her daim olan ellerinde 50-60 milyon doları olan spekülatörler var. Yukarı doğru giderken de aşağı yönlü giderken de kazanabilen bir ekip var.

TL DEĞER KAZANACAK

Maalesef bu ortamda olan küçük yatırımcıya olur. 3-5 bin dolarla bu tür hareket yapmak isteyen vatandaşlarımıza olan olur. Türkiye, diğer gelişmekte olan para birimleriyle uyumlu hale gelecektir. Bu geldiğimiz nokta dönecektir, TL değer kazanacaktır".



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