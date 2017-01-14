Ekmeğe buğday zammı yok

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ekmek ve un fiyatlarında buğday kaynaklı herhangi bir artışı gerektirecek durumun söz konusu olmadığını açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen Çelik, un üretiminin tüketimi karşıladığını ve endişe edecek bir durum olmadığını söyledi. Çelik, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday satış fiyatında artış olmadığını ve stoktaki 1.5 milyon ton buğdayın da yüzde 12 indirimli olarak satıldığını belirtirken, "Artış yok aksine indirim var. Stoklarda da 2.5 milyon ton buğday var" dedi. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da işçilik ve işletme giderlerini değerlendirerek en makul şekilde olacak olan neyse onu gerçekleştireceklerini ifade etti. Çelik, Canan Karatay gibi "ekmek yemeyin" diyen hocalara da tepki gösterdi. Şubatta terör nedeniyle yasaklanan gübrelere yönelik de yeni kararları açıklayan Çelik, "Potasyum nitrat ve soydum nitratlı gübrelerde sorun görülmedi ve serbest bırakıldı. Kalsiyum amonyum nitratın yüzde 26-21'lik oranları için kontrollü ve sıkı denetimle izin verilecek" dedi.