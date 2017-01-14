Erdoğan: Döviz kurunun baskısı azalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili olarak ürkecek herhangi bir şey olmadığını belirterek, "Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin, bunları TL'ye dönüştürsün" diyorum. Eğer bunlar TL'ye dönüşürse inanıyorum ki piyasalar çok daha rahatlayacaktır" dedi.

"Elinde silah olanla, faiz, döviz olan güçler aynı hedefe odaklı..."



MEDDÜCEZİR HAREKETİ GİBİ

Dün İstanbul'da cuma namazı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Bizimki meddücezir hareketi gibi oldu. Bir konuşma yapıyorsunuz bakıyorsunuz hemen iniveriyor, sonra tekrar çıkıveriyor. Bu hafta içinde hükümetteki arkadaşlarımız ve danışmanlarımızla tekrar bir değerlendirme yapacağız. Burada ürkecek herhangi bir şey söz konusu değil. Ben milletime tekrar çağrı yapıyorum. 'Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin, bunları TL'ye dönüştürsün' diyorum. Eğer bunlar TL'ye dönüşürse inanıyorum ki, piyasalar daha çok rahatlayacaktır."



YERLİ PARAYLA TİCARET

Cumhurbaşkanı, "Mesela hemen bir piyasada TL'ye yüklendiler biz stabil hale geldik. Bunun tekrar yaparsak çok daha stabil olacak ve Maliye'nin başlattığı bir kampanya var. Burada ciddi bir geri dönüşüm oldu. Şu anda beklentiler de bu noktada gayet yüksek. Bundan sonrada bunun geri dönüşünü bekliyorum. Daha ileri gidiyorum, o da şu; yerli parayla ithalat ve ihracatın yapılması konusunda şu anda anlaşmaya vardığımız ülkeler var. O başladığı zaman yerli para üzerinde döviz kurunun baskısı ciddi manada azalacaktır diye inanıyorum" diye konuştu.