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lığa 25 bin kişi başvurdu

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
  • Giriş Tarihi: 14.1.2017
Hackerlığa 25 bin kişi başvurdu
Hackerlığa 25 bin kişi başvurdu

SABAH'ın yazdığı "Türk gençlerden ' ordusu' kurulacak" haberinin ardından Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na (BTK) 25 bin vatansever, 'hacker' olmak için başvuruda bulundu. Dünyanın dört bir yanından başvurular gelirken, yeni hacker timi, 20 Ocak'ta başlayacak ve 24 saat sürecek yarışma sonucunda belirlenecek. Bilgi ve yetenekleri sınanarak bir kısmı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) istihdam edilecek hackerların yanı sıra, yeni kurulan Ulusal Siber Güvenlik Gönüllüleri Platformu ile de geriye kalanlar değerlendirmeye alınacak. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, USOM-SOME 2. İstişare Toplantısı'nda Kuvayı Milliye ruhu ile yeni göreve başlatılacak hacker timinin sınanacağı yarışmanın startını verdi. Yarışma için www.siberyildiz.com sayfasından başvurular alınmaya başlandı.

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