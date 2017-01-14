İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, I·stanbul Gaz Dagˆıtım Sanayi ve Ticaret Anonim S¸irketi'nin (İGDAS¸), İstanbul Büyükşehir Belediyesine 1 milyar lira borç vermesine ilişkin teklif kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Toplantısı'nın 5. birleşimi, belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.

Meclis'te, İGDAS¸'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine 1 milyar lira borç vermesine ilişkin teklif gündeme taşındı. Teklifi içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu.

Teklifi içeren rapor AK Partili üyelerin "evet", CHP'li üyelerin "ret" oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Onaylanan raporun komisyon görüşü bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Bas¸kanlıgˆı Finansman Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nu¨n, belediyemiz projelerinde degˆerlendirmek u¨zere, Hazine Mu¨stes¸arlıgˆının 8 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Haznedarlıgˆı Genel Tebligˆi kapsamında belirtilen s¸artlara uygun olarak bir is¸tirakimiz olan İGDAŞ'tan Yo¨netim Kurulu kararı alınmak s¸artıyla bir milyar TL borc¸ alınması hususu Belediye Kanunu'nun 18. maddesi ile 68. maddesinin hu¨ku¨mlerine istinaden komisyonumuzca uygun go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r."