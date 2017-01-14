Spekülasyon yapan döviz büroları mercek altında

Hükümet, dövizdeki sert dalgalanmaların ardından dört koldan harekete geçti. Türkiye Bankalar Birliği üyeleri, Hazine, BDDK, Merkez Bankası yetkilileri Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin başkanlığında toplanarak, dövizdeki spekülatif hareketlere karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Dövizde spekülasyon iddialarına ilişkin şikayetleri göz önünde bulunduran ekonomi yönetimi İstanbul başta olmak üzere birçok ilde döviz bürolarını da mercek altına aldı.



ŞİKÂYET YAĞIYOR

60 döviz bürosu hakkında şikayet geldiği belirtilirken, kuyumcu görünümlü döviz bürolarına ilişkin de işlem başlatıldı. Ayrıca hızlı çıkışları olan fonlar da takibe alındı.