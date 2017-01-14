Yıldırım: Ekonomide yaşanan durum geçici

Başbakan Yıldırım, ekonomide yaşanan durumun geçici olduğunu belirterek, “Dövizin yükselmesi vatandaşımızın canını sıkabilir ama bunun üstesinden geleceğiz” dedi

Başbakan Binali Yıldırım, kurdaki dalgalanmaları önlemek için Merkez Bankası'nın gerekli tedbirleri aldığını belirterek, "Faiz artırımı araçlardan biridir ancak mecbur kalmadıkça en önce tercih yöntemlerden biri olmamalıdır. Başka tedbirler düşünülmelidir. Faiz artırmak, kullanılan kaynağın bedelini, maliyetini artırmaktır" dedi. Dövizde son artışın şirketlerin borç ödemesinden kaynaklandığını kaydeden Yıldırım, "Dövizin artması vatandaşımızın canını sıkabilir ama bunların geçici olduğunu, üstesinden geleceğimizi herkesin bilmesi lazım" diye konuştu. Önceki gece anayasa görüşmeleri sırasında TBMM'deki gazetecilerle sohbet eden Başbakan Yıldırım, gerçekleşen faizle, enflasyon arasındaki makasın negatif yönde açılmaması gerektiğini de vurguladı.



EKONOMİK GERÇEKLİĞİ YOK

Ekonomideki durumun geçici olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu: "Bu sıralar piyasalarda yapılan işler, bir ekonomik gerçekliğe dayanmıyor. Bu süreç üzerinde bir manipülasyon yaparak sonuç çıkarmaya çalışanlar var. Buradan bir sonuç çıkararak Türkiye'yi siyasi olarak bir yerde tutma gayretleri var."



TÜRKİYE'Yİ SIKIŞTIRMA GAYRETLERİ VAR

Bankaların sermaye yeterlilik oranı, bütçe açığı ve kamu borçlarının GSYH'ye oranının kabul edilebilir ölçüde olduğunu anlatan Yıldırım, "Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehdit ve riskleri sonuca dönüştürüyorlar. Risk algısını artırarak bir anlamda Türkiye'yi ekonomik olarak sıkıştırma gayreti içinde olanlar var. Kuvvetli ve zayıf yönlerimiz bulunuyor, bunu biliyorlar. Aşarız bunları" dedi. Başbakan Yıldırım, dün ayrıca TÜSİAD'ın yeni Başkanı Erol Birecik'i telefonla arayarak tebrik etti.



MERKEZ BANKASI GÜNDEME HAKİM

Dövizin artmasının geçici olduğunu, bunların üstesinden gelineceğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Çalışıyoruz, tedbirimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. Merkez Bankamız kendi gündemine hakimdir. Alması gereken tedbirleri alıyor, alacaktır. Bu dalgalanmalarda finansmana erişimde isteksizliği azaltacak tedbirler alacağız. Kullanılan kredilerin maliyetini azaltacak tedbir alabiliriz" diye konuştu.



BANKALARA MESAJ VERDİ

Bankalara da yüklenen Yıldırım, "Bankaların sendeleyene bir tekme de ben vurayım diyeceğine, 'Sen bana lazımsın, işlerini düzelt, işçi al, istihdam sağla, üret-sat, bana borcunu öde' demesi lazım. Bunun, zorlamayla değil topyekûn bir anlayışla olmalı. Bankaların ikaz edilmesinin riskleri var, mahremiyete halel getirir" dedi.



Akif BÜLBÜL/ANKARA