X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Bakan Çelik Nutella incelemesi başlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Bakan Çelik Nutella incelemesi başlattı

  • Giriş Tarihi: 15.1.2017
Bakan Çelik Nutella incelemesi başlattı
Bakan Çelik Nutella incelemesi başlattı

Nutella'nın içerdiği palmiye yağı nedeniyle kanserojen etki taşıdığı yönündeki haberlere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten yorum geldi. Çelik, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'nun (EFSA) konuyla ilgili raporunu değerlendireceğini ve sonucu kısa sürede paylaşacaklarını söyledi. Ünlü İtalyan gıda devi Ferrero'nun markası Nutella'nın yapımında kullanılan palmiye yağıyla ilgili Avrupa Gıda Güvenirliği Otoritesi "200 derecede ısıtılması kansere davetiye çıkartıyor" açıklamasında bulunmuş, ardından şirket reklam kampanyası yapmıştı. Ancak buna karşın iddialar sebebiyle İtalya'da bazı süpermarketlerde ürün raflardan kaldırılmıştı. Dünyada ürünleri 160'tan fazla ülkede satılan Nutella'nın üretiminde kullanılan palmiye yağı, doğal kırmızı rengini değiştirmek ve kokudan arındırmak için yüksek ısılarda rafine ediliyor. Ancak Ferroro rafine etme işlemini 200 derece ısının altında yaptığını savunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.