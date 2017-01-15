Bakan Çelik Nutella incelemesi başlattı

Nutella'nın içerdiği palmiye yağı nedeniyle kanserojen etki taşıdığı yönündeki haberlere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten yorum geldi. Çelik, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'nun (EFSA) konuyla ilgili raporunu değerlendireceğini ve sonucu kısa sürede paylaşacaklarını söyledi. Ünlü İtalyan gıda devi Ferrero'nun markası Nutella'nın yapımında kullanılan palmiye yağıyla ilgili Avrupa Gıda Güvenirliği Otoritesi "200 derecede ısıtılması kansere davetiye çıkartıyor" açıklamasında bulunmuş, ardından şirket reklam kampanyası yapmıştı. Ancak buna karşın iddialar sebebiyle İtalya'da bazı süpermarketlerde ürün raflardan kaldırılmıştı. Dünyada ürünleri 160'tan fazla ülkede satılan Nutella'nın üretiminde kullanılan palmiye yağı, doğal kırmızı rengini değiştirmek ve kokudan arındırmak için yüksek ısılarda rafine ediliyor. Ancak Ferroro rafine etme işlemini 200 derece ısının altında yaptığını savunuyor.