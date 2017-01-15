Erzincan Havalimanını 27 bin yolcu kullandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Aralık ayında Erzincan Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 27 bin 103 oldu.

2016 Yılı Aralık ayında Erzincan Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 214'e ulaştı. 2016 Yılı Aralık ayında Erzincan Havalimanı Yük trafiği ise yüzde 4 artışla toplamda 196 ton olarak gerçekleşti. 2016 Yılı Aralık Sonu gerçekleşmelerine göre; Erzincan Havalimanı'ndan; bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 348.162 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 9 artışla 2 bin 877'ye, yük trafiği ise yüzde 9 artışla 3 bin 68 tona ulaştı.