X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Erzincan Havalimanını 27 bin yolcu kullandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

nı 27 bin yolcu kullandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 11:30
Erzincan Havalimanını 27 bin yolcu kullandı
Erzincan Havalimanını 27 bin yolcu kullandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Aralık ayında ’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 27 bin 103 oldu.

2016 Yılı Aralık ayında 'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 214'e ulaştı. 2016 Yılı Aralık ayında Erzincan Havalimanı Yük trafiği ise yüzde 4 artışla toplamda 196 ton olarak gerçekleşti. 2016 Yılı Aralık Sonu gerçekleşmelerine göre; Erzincan Havalimanı'ndan; bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 348.162 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 9 artışla 2 bin 877'ye, yük trafiği ise yüzde 9 artışla 3 bin 68 tona ulaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.