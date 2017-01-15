İhracatçı yeşil pasaportuna kavuşuyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatçı şirketlere hususi (yeşil) pasaportun bu ay bitmeden verilebileceğini söyledi. Zeybekci, "Son 3 yılda yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar arasındaki ihracat şirketlerimize 1, 10-25 milyon dolar arasındakilere 2, 25-50 milyon dolar arasındakilere 3, 50-100 milyon dolar arasındakilere 4, 100 milyon doların üzerindekilere 5 yeşil pasaport hakkı verilecek" dedi. Türkiye'nin, Rusya ile yaş sebze ve meyve ihracatının önemli bir kısmında, taşımacılık kotalarında, Türk çalışanların izinlerinde sorunlar yaşadığına dikkati çeken Zeybekci, görüşmelerin bütün hızıyla ve olumlu devam ettiğini söyledi.