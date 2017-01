Savunma değil hücum yapmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik sorunlarını savunmada kalarak değil, hücum pozisyonu alarak aşabileceğini söyledi. Kur konusunda da ilgili kurumları uyaran Erdoğan, “Sorunumuz süratli hareket edememek” dedi

"Türkiye'yi her şeyiyle dışa bağımlı hale getirmek isteyenlerin elleri üzerimizden hiç eksik olmadı" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük projelerin engellenmesi için, kredileri zorlaştırmak başta olmak üzere, her yolun denendiğini söyledi. Borsa İstanbul 143. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Borsa İstanbul Grubu Yerleşkesi'nin açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Ama artık şunu herkesin bilmesi lazım. Eski Türkiye yok. Türk ekonomisinin rakamları, hacmi, çapı çok çok büyüdü" dedi. Türkiye'ye yönelik her çeşit saldırının, ekonomi boyutuyla birlikte kurgulanıp hayata geçirildiğine dikkat çeken Erdoğan, "Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar durmuş değil. Milletimiz bu oyunu gördüğü için ekonomisine de sahip çıkıyor" diye konuştu.

undefined



SÜRATLİ HAREKET EDİLMELİ

Türkiye direndikçe, mücadele ettikçe, karşısındakilerin saldırı çıtasını yükselttiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Son günlerde döviz kurunu silah olarak kullanıp yine üzerimize gelmeye başladılar. Esasen bizim bu saldırıyı karşılayacak gücümüz ve imkânlarımız var ama bizim sorunumuz, süratli hareket edememek. İlgili kurumlarımız, bekleyip, ihtiyatlı bir şekilde harekete geçiyorlar. Bu da milletimizin moralini bozacak düzeyde dalgalanmalara yol açıyor. Ekonomideki sıkıntılarımızın çözümüne yönelik atılması gereken adımlar konusunda biraz daha hızlı ve kararlı olunması gerektiği açık. Bu yönde adımlar atılmaya başlandı."



HÜCUMA GEÇMELİYİZ

Türkiye'nin ekonomik sorunlarının savunmada kalarak değil hücum pozisyonu alarak aşabileceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu konudaki yol haritamız 2023 hedeflerimiz. İhracatta daralma mı yaşıyoruz hemen yeni pazarlar, yeni ürünler, yeni pazarlama yöntemleri ile katma değeri yüksek ürünlere yönelerek 1 trilyon dolarlık hedefimize kenetlenmeliyiz. Büyümede sorunlar mı var. Hemen üretimi artırıp, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize sarılmalıyız. Turizmde tekleme mi var. Yeni pazarlarla gelirlerimizi 100 milyar dolara taşımanın çarelerini aramalıyız" diye konuştu.



RİSK ALIN, RİSK HAYATTIR

Türk işadamlarına yatırım çağrısını yineleyen Erdoğan, "Yatırımlarınızı yapın. Kendinize ve ülkeye güvenin. Bu ülkede istikrar ve güven var. Diyorum ki risk alın. Ekonomi risktir, hayat risktir. Yatırımlarımızı, siparişlerimizi, istihdamımızı artırmak için ne gerekiyorsa yapın" dedi.



KÜRESEL VATANDAŞLIK ANLAYIŞI

Başbakan Binali Yıldırım'ın yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesi ile ilgili açıklamalarını da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar önemli adımlar. Bizim derdimiz başka. İstiyoruz ki küresel bir yapıyı, adeta bir küresel vatandaşlık anlayışı ile ülkemizi merkez alarak burada toparlayalım. İş dünyasının daha güçlü şeklide sahaya inmesi gerekiyor. Döviz oyunu, bu senaryoyu ikide bir bize dayatanların başında patlatacak şekilde bozmalıyız" dedi.



FETÖ BORSAYI DA HEDEF ALDI

Borsa İstanbul'un açılışı yapılan Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu binası ve Kuyumcukent'teki Kıymetli Madenler Saklama Merkezi'yle yeni bir döneme girdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıymetli Madenler Saklama Merkezi'nin kapasitesinin 100 tondan bin 600 tona çıkartılmasını da önemli gördüğünü dile getirdi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da hedef alınan yerlerden birisinin Borsa İstanbul olmasının tesadüfi olmadığını vurgulayan Erdoğan, burada hayatlarını kaybedenler başta olmak üzere, tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi. Erdoğan, Borsa İstanbul'un her geçen gün daha da güçlenerek çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



BORSA 2023 HEDEFLERİNE KİLİTLENDİ

Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu binalarının da açılmasıyla Borsa İstanbul'un entegrasyonunun tamamladığını belirten Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Kuyumcukent'teki Kıymetli Madenler Saklama Merkezi'nin kapasitesi de 16 kat artarak 100 tondan bin 600 tona çıktı. Bu hamle ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri arasında öngörülen altın ticaretinin artışı da sağlanacak. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmak için var gücümüzde çalışıyoruz. Gayrimenkul, büyük alt üst yapı projeleri başta olmak üzere Türkiye'nin kalkınmasına öncülük edecek her projenin finansmanına talibiz. Bu yapılanma ve yeni ürünlerle 2018'deki halka arza güçlü gireceğiz" dedi. Törene katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin de İstanbul'un dünyada küresel krizden ilk çıkan şehir olduğunu söyledi.



TURİZMCİLERE OPERATÖR ÇAĞRISI

Turizm sektörüne de çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin kendi operatörlerimizi oluşturalım. Bazı firmalar bir araya gelin, bu operatör çalışmasını yapacak şirketleri siz kurun. Bakın ondan sonra nasıl daha farklı çalışmaya başlayacaklar. Bu süreçte finans kesimin reel sektöre destek vermesi büyük önem taşıyor. Finansta yeni oyuncular sahaya girmeye başladı. 2023 hedeflerimize daha güçlü odaklanmalıyız" dedi.



BORSA İSTANBUL KÜLLİYESİ Mİ DESEM...

Kuyumcukent'teki saklama merkezinin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstinye'deki yerleşkede sağlanan bütünleşmeye de vurgu yaparak, "Borsa İstanbul Külliyesi mi desem artık... Hayırlı olsun" dedi.