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zirvesi başkanlığında toplanacak

  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 15:19 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 15:26
Ekonomi zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
Ekonomi zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

başkanlığında yi değerlendirmek üzere bugün saat 16:00'da bakan ve üst düzey bürokratların katılımıyla 'Ekonomi Zirvesi' gerçekleştirecek

TOPLANTI 16:00'DA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yi değerlendirmek üzere ekonomiyle ilgili bakanlar ve üst düzey bazı bürokratların katılımıyla bugün bir değerlendirme sı yapılacak. Yetkililer, toplantının saat 16.00'da yapılacağını bildirdiler.

ÇETİNKAYA'DA KATILACAK

Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Toplantıda kurdaki gelişmeler de ele alınacak" dedi. Bir başka yetkili de, toplantıya Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katılacağını bildirdi.

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