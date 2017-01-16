Ekonomi zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomiyi değerlendirmek üzere bugün saat 16:00'da bakan ve üst düzey bürokratların katılımıyla 'Ekonomi Zirvesi' gerçekleştirecek

TOPLANTI 16:00'DA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomiyi değerlendirmek üzere ekonomiyle ilgili bakanlar ve üst düzey bazı bürokratların katılımıyla bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Yetkililer, toplantının saat 16.00'da yapılacağını bildirdiler.

ÇETİNKAYA'DA KATILACAK



Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Toplantıda kurdaki gelişmeler de ele alınacak" dedi. Bir başka yetkili de, toplantıya Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katılacağını bildirdi.