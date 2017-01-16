Türkiye hâlâ yatırım için iyi bir piyasa

16 yıldır Türkiye’yi takip eden ekonomist Timothy Ash, her türlü engellemeye rağmen Türkiye’nin hâlâ yatırım yapılabilir bir ülke olduğunu dile getirdi

Yabancı yatırımcının riski sevdiğini ancak belirsizliği sevmediğini belirten ve 16 yıldır Türkiye hakkında araştırmalar yayımlayan Ekonomist Timothy Ash, "Riske bir fiyat biçersiniz ama belirsizliği ölçemiyorsunuz. Merkez Bankası'nın tedbirler alması gerekli. Türkiye yatırım yapmak için hâlâ iyi bir piyasa. AK Parti iş yapma konusunda istekli. Okullar, yollar yapıyorlar. Kamu maliyesi konusunda çok iyiler. Emlak, sağlık, eğitim gibi alanlarda yatırımlar yapılıyor" şeklinde konuştu. Türkiye'nin makro finansal göstergeler açısından çok iyi noktada olduğunu ve demografisinden jeopolitik konumuna, güçlü bankacılık sektöründen, iş dünyasının girişimci ruhuna kadar birçok artısı olduğuna dikkat çeken Ash, "Kuvvetli mali disiplin da buna ilave olarak Türkiye'yi yatırım yapılabilir bir ülke kılıyor" dedi.



YABANCI NASIL ANLASIN?

Yabancı yatırımcının Türkiye'de olanları yanlı yabancı yayınlar nedeniyle anlayamadığına da değinen Ash, "Darbe teşebbüsüne bakın. Ben 16 yıldır Türkiye konusunda yazıp çiziyorum. Gidip geliyorum ama ben bile zor anlamış durumundayım 15 Temmuz'da olanları. Uluslararası medya olayı tamamen farklı verdi. Yabancı yatırımcı bunu nasıl anlasın" şeklinde konuştu.



SATIN ALMA YAPMAK İSTİYORUZ

Timothy Ash'i Türkiye'ye davet eden inşaat şirketi Siyah Kalem'in CEO'su İbrahim Kahraman ise dünya ekonomisi üzerinde belirsizlik bulutları dolaştığına değinerek "2017 fırtınalı geçecek gibi görünüyor. Biz 2017'yi de büyüme ile tamamlamayı planlıyoruz. Özellikle ikinci yarısından sonra" dedi. Kahraman ayrıca yılın ikinci yarısında farklı sektörlerde satın almalar yaparak inorganik büyümek istediklerini de anlattı.