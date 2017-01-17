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üretmeyi başardı

  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 18:56 Güncelleme Tarihi: 17.1.2017 19:00
ASELSAN üretmeyi başardı
ASELSAN üretmeyi başardı

, sadece birkaç ülkenin sahip olduğu soğutmalı arayıcı başlık üretmeyi başardı.

, Alçak ve Orta İrifa Hava Savunma Füzeler için kızılötesi arayıcı başlık üretti.

ASELSAN tarafından yürütülmekte olan HİSAR A/O (Alçak/Orta İrtifa) Hava Savunma Füze Sistemi Kızılötesi Arayıcı Başlık Tasarım ve Geliştirme Projesi'nde arayıcı başlık şartnamesindeki tüm işlevsel ve performans gereksinimleri karşılayan füze başlıklarını üretmeye başladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında, ASELSAN'ın milli başlığın üretimine başlandığı duyuruldu. Bakanlığı'ın Twitter hesabında, "ASELSAN, sadece birkaç ülkenin sahip olduğu soğutmalı arayıcı başlık üretti. Kızıl ötesi arayıcı başlık, Hisar füzelerimizde kullanılıyor." denildi.


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