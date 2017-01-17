Başbakan Yıldırım'dan dolar açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım dolar kuru ve Merkez Bankası'nın önlemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım "Merkez Bankası karşılaştığı şartlar içinde hangi tedbiri alması gerekiyorsa onu almakta tereddüt etmeyecektir" dedi.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ekonomi zirvesinde ne konuşulduğunun sorulması üzerine Yıldırım, "Dünkü toplantıda önceki kararlar gözden geçirildi Bundan sonra yapılması gerekenler konuşuldu" yanıtını verdi.

"MERKEZ TÜM TEDBİRLERİ ALACAK"

Başbakan Yıldırım kurda olan dalgalanmaların geçici olduğunu belirterek "Merkez Bankası kendi yetkileri çerçevesinde alması gereken tedbirleri alacaktır. Merkez Bankası karşılaştığı şartlar içinde hangi tedbiri alması gerekiyorsa onu almakta tereddüt etmeyecektir" dedi.

MERKEZ'İN REPO HAMLESİ NE DEMEK?

Merkez Bankası haftalık repo ihalesi açmayarak ve piyasaya verilen TL miktarını daraltarak lirayı dolar karşısında değerli kılmaya çalışıyor. Fakat bir yandan da bankaları arayıp borçlanma maliyeti daha yüksek olan ve bugüne kadar şartlar itibariyle sadece 9 kez kullanılan 'geç likidite penceresi'ne yönlendiriyor. Bu borçlanma yönteminde faizler yüzde 10. Bankalar haftalık repoda yüzde 8'den borçlanıyorlar. Yani Merkez bankalara yüksek faizle borçlanma imkanını hatırlatıyor.

DOLAR KURU DÜŞÜŞTE

12 Ocak'ta 3,94'ü aşarak tüm zamanların en yükseğini gören dolar, 3,9290 seviyesindeyken Merkez'den gelen hamleyle düştü. 12,13 ve 16 Ocak'ta da repo ihalesi açmayan TCMB bugün de repo ihalesi açmadı.

Analistler, TCMB'nin 1 hafta vadeli repo ihalesi açmayarak TL likiditesini sıkılaştırmasının, kurlar üzerinde baskı oluşturduğunu ve TL'nin değerlendiğini kaydetti.

MERKEZ TÜM ENSTRÜMANLARINI KULLANABİLİR

Merkez Bankası kaynakları da bu sıkılaştırma ile piyasa yapıcı bankaların "Geç Likidite Penceresi"ne yönelebileceğini ve böylece fonlama maliyetinin yükseleceğine değinerek, "Bunun amacı TL'nin maliyetini artırarak döviz kurlarındaki yükselişi sınırlamak. Merkez Bankası, bütün enstrümanlarını önümüzdeki günlerde kullanabilir." şeklinde konuştular.