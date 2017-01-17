Çeyrek altın ne kadar oldu? - Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! - İşte gram altın fiyatı

Altın piyasasında son dönemdeki hareketlenme devam ediyor. Çeyrek altın fiyatlarında dün başlayan yükseliş bugünde devam etti. Milyonlarca vatandaş ''çeyrek altın ne kadar?'' sorusunun cevabını ararken biz de bu başlık altında merak edilen tüm detayları okuyucularımız için derledik. Altın gram fiyatı ne kadar oldu? 17 Ocak Salı bugün çeyrek altın fiyatları sabah.com.tr'de. İşte çeyrek altın kaç tl sorusunun cevabı...

Çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını günden güne merak edilerek çoğalıyor. Altın fiyatlarındaki hareketlenme bazı vatandaşları ise tedirgin ediyor. Pazartesi gününe yükselişle başlayan çeyrek altın fiyatları Salı günü de artışını devam ettirdi. Çeyrek altın bugün kaç tl? Gram altın ne kadar? gibi sorular milyonlarca vatandaş tarafından aratılmaya devam ediyor. Altın almak veya bozdurmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını bu adresten takip edebilirler. İşte çeyrek altın kaç para? başlıklı haberimiz...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? - 17 OCAK 2017 SALI

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ NEDENİYLE VATANDAŞLAR ALIM YAPMAMAYI TERCİH EDİYOR

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen yıl altının gram fiyatındaki yükselişlerin vatandaşın talebini yavaşlattığını ifade ederek, "Gram altında yaşanan yükselişler iç piyasada vatandaşın altın talebini yavaşlatırken, Darphane'nin üretiminde de azalmaya neden oldu. Aralık ayında Cumhurbaşkanımızın altın çağrısından sonra Darphane'nin üretiminde ciddi yükselişler gözlemlemiştik." diye konuştu.

Fiyatlarda düşüş yönünde beklentiye giren vatandaşların alım yapmamayı tercih ettiğini belirten Memiş, vatandaşların fiziki altını genellikle yastıkaltı birikim olarak değerlendirmesi nedeniyle bankaları tercih etmediğini söyledi.

Memiş, vatandaşın fiziki altın talebinin hiçbir zaman azalmayacağını, aksine artacağını ifade ederek, "Çünkü kötü gün dostu olan altın, bizim örf ve adetlerimize göre sadece birikim olarak değil, takı olarak da kullanılmaktadır." dedi.

Darphane, ziynet ve altın sikke olmak üzere 22 ayar iki tür Cumhuriyet altını basıyor. Altın sikke, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için ''Ata altını'' olarak da anılırken, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altını genelde takı olarak alınıyor. Altın sikkelerin ve ziynet altınlarının, ağırlıklarına göre ''çeyreklik'', ''yarımlık'', ''birlik'', ''ikibuçukluk'' ve ''beşlik'' olmak üzere 5 türü bulunuyor.