Fırsatçı istasyonlar EPDK’nın radarında

EPDK, akaryakıtı olduğu halde zam saatini bekleyerek vatandaşa satmayan ya da zammı daha önce fiyatlarına yansıtan fırsatçı istasyonların cezalandırılması için harekete geçti. Yakıtı olup da satmayan firmaya cezai işlem uygulanacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde bazı akaryakıt istasyonlarının gece yarısından itibaren geçerli olması gereken zamları daha önce yansıttığına yönelik gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine istasyonlar üzerindeki denetimini artırdı. Kurum, zamları daha erken uygulamaya koyan ya da zam saatini bekleterek elindeki akaryakıtı vatandaşa satmayan istasyonları yakın takibe aldı. Kuralları hiçe sayan fırsatçı istasyonlara 85 bin lira ceza kesilecek. Olası bir tespitte vatandaşı dolandıran istasyonlara ceza kesen EPDK yetkilileri, fırsatçı istasyonların vatandaş tarafından kendilerine bildirilmesi halinde, anında otomasyondan kontrolünü yaparak akaryakıt şirketlerine cezai işlem uyguladıklarını kaydetti.

ŞİKÂYET EDİLMELİ

Fırsatçıların tespiti için vatandaşların EPDK'ya yapacakları başvurular belirleyici nitelikte. EPDK yetkilileri dolandırıcılığa uğradığını fark eden vatandaşın yapacağı başvuru ile anında tespit yaparak firmaları cezalandırabileceklerini kaydetti. Bu kapsamda vatandaşlar eğer zammı önceden yansıtan firma ile karşılaşırlarsa aldıkları akaryakıtın faturasının fotoğrafını, eğer bir istasyon akaryakıt satmıyor ya da erkenden kapatmışsa onu da EPDK'ya şikâyet edecek. Vatandaşa akaryakıt satmayan istasyon otomasyondan kontrol edilecek.



İNTERNET SİTESİNDEN BİLDİRİM YAPILACAK

EPDK, akaryakıtı olduğu halde zam saatini bekleyerek vatandaşa satmayan ya da zammı daha önce fiyatlarına yansıtan fırsatçı istasyonların cezalandırılması için devreye girdi. Yakıtı olup satmayan firmaya da cezai işlem uygulanacak. Vatandaşlar şikâyetlerini EPDK'nin internet sitesinde yer alan bildirim formları aracılığı ile ya da kurum numaralarını arayarak yapabilecek.