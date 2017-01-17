İstihdam seferberliği başlatıldı

İstihdam seferberliği kapsamında İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında oda ve borsalarda İŞKUR hizmet noktası kurulması protokolü imzalandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin büyümesini daha da güçlendirecek yeni bir atılım hamlesi başlattıklarını belirterek, "Artık oda ve borsalar, 81 il ve 160 ilçede, İŞKUR faaliyetleri hakkında da işverenleri bilgilendirecek ve tanıtacak. Oda ve borsalarımızda İŞKUR'un iş ve meslek danışmanları görev yapacak" dedi. Hisarcıklıoğlu, iş dünyasına "(Türkiye'nin geleceğine sen de bir istihdam sağla) diyorum. Bunu da imkânın ölçüsünde sağla" mesajını verdi. İmza törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, şunları söyledi: "İşsizlik oranını en kısa zamanda yüzde 10'ların altına indirmemiz lazım. Ülkemizin dinamiklerini çok daha güçlü hale getiremezsek, kendimizi de güvene almış olamayız. Millete inanan hep kazandı. İnanmayan veya miletten korkan kaybediyor, kaybetmeye de devam ediyor. Bu millete daha çok güvenmek ve daha güçlü adımları atmak hem milli ve yerlidir hem de şehitlere borcumuzdur."