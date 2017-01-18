Bağ-Kur’luya emzirme parası

Kendi namına çalışan 4b’liler veya eşleri doğum yaptığında SSK’lılar gibi emzirme parası alabiliyor. Para her yıl enflasyon kadar artıyor. Doğum parası ise tüm annelere şart aranmadan ödeniyor

Annelere son yıllarda çok önemli haklar tanındı.Özellikle doğum ve çocuk yardımları ile çalışma sürelerindeki avantajlar kadınların iş hayatında daha fazla yer almalarını sağlamış olacak.

Anneler isterlerse doğum sonrasında yarım gün çalışabilecek, isteyen çocuk okula gidene kadar yarım gün de çalışabilecek.

İzinlerin dışında doğum yapan annelere çalışsın çalışmasın çocuk parası ve emzirme ödeneği de veriliyor.

Çocuk parası ilk doğumda 300, ikincide 400, üçüncüde 600 lira. Emzirme parası ise bu yıl 133 liraya çıktı. Her yıl enflasyon oranında zam yapılıyor.

Çocuk parası şartsız ödenirken emzirme ödeneğinin bazı şartları da var.

Okurumuz Mutlu PARMAKSIZ da bu konuda bir soru sormuş:



"Ben limited şirkette ortağım. Eşim ev hanımı. Bir kızımız dünyaya geldi. Emzirme parası alamayacağım söylendi. Doğru mudur?"



5510 sayılı yasanın 16. Maddesine göre; 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) sigortalılarından, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla emzirme ödeneği veriliyor. Kamu görevlileri ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarından bu parayı alıyorlar.



Emzirme ödeneğinin şartları şunlar:



-SSK'lı çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

-Kendi adına ve hesabına (Bağ-Kur) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

-Doğan çocuğun veya çocukların yaşaması.



Gördüğünüz gibi hem SSK hem de Bağ-Kur'lular bu haktan yararlanıyor. Şirket ortakları da Bağ-Kur sigortası primi ödüyor. Bu da yine aynı kanunun 4. Maddesinin b bendinde açıkça belirtiliyor.