Ekonomideki tuzakları yerle yeksan edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin eylemlerine bakıldığında işin gerisinde ekonomi mesajı olduğunu belirterek “Ekonomide kurulan tuzakları yerle yeksan edeceğiz” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2013'ten bu yana tüm saldırıların ekonomi boyutuyla kurgulandığını belirterek, "Ekonomide kurulan tuzakları yerle yeksan edeceğiz" dedi. Ankara'da SGK hizmet binalarının toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, bankalara da sert çıkarak, "Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar bu ülkede girişimci, yatırımcıya gerekli kredi musluklarını açmıyorsa karşısında bizi bulacaktır" dedi. Kredilerin düşük faizle verilmesi durumunda yatırımcının rekabet gücünün artacağını belirten Erdoğan, "Bu da olduğu zaman Türkiye'nin sıçrama yapması çok daha çabuk olacaktır" diye konuştu. Önceki gün Külliye'de yapılan ekonomi zirvesine de atıfta bulunan Erdoğan, şunları söyledi: "Paranızı bankada tutun, dendiği zaman bu ne demektir biliyor musun? Paranı, o finans kuruluşlarının sahiplerine ver. Onlar hiçbir yatırım yapmadan reel sektöre oradan korkunç vurgunlar vursun, demektir. Parayı git, bankaya yatır. Bankanın patronları kimlerse onlar da vurgun yapsın. Bu, odur."



PARAYLA TERÖR ESTİRİYOR

Terör örgütlerinin eylemlerinin ve hedeflerinin gerisinde, ekonomik bir mesaj olduğunu belirten Erdoğan, "Benim bu sözlerim birilerinin hoşuna gitmez. Bundan memnun olmazlar. Hatta bazıları da 'Cumhurbaşkanı olarak siz bunları söylemeyin. Bunları başkaları söyler'. Olur mu? Ben sorumluluk makamındayım. Ben söylemezsem olur mu? Bu millet, bize oy verirken, 'Benim haklarımı sonuna kadar koru' dedi. Biz de sonuna kadar korumaya mecburuz. Parayı acımasız kullananları, ben ekonomik terör estiriyorlar, diye vasıflandırıyorum. Terör örgütlerinin eylemlerine ve hedeflerine baktığınızda işin gerisinde ekonomik bir mesaj var. Oradan sizi vurmak isterler" açıklamasında bulundu.



PAZARDA 7-8 LİRA EL İNSAF!

Yüksek sebze ve meyve fiyatlarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere seslenerek, "Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hızlı artışın rasyonel sebeplere dayanmadığını, meselenin üreticileri ve tüketicileri tedirgin ederek, ekonomiyi yavaşlatmak olduğunu kim inkar edebilir? Bakıyorsunuz tarlada domates 1 lira, ama çarşıya-pazara geldiği zaman 7-8 liraya kadar çıkıyor. Ne bu? Bu arada olanlar kimler? İnsaf insaf. Bunları da konuştuk. Bu işe kesin bir çözüm bulmamız lazım. Biz gençken bunları çok kullanırdık, 'aracı tefecilere lanet olsun' derdik. Şimdi buradaki hikâye aslında yine buraya dayanıyor. Ben çiftçime sesleniyorum. 1 yıl önceden senin tarlanı satın alanlar konusunda dikkatli ol, Tarım Bakanlığı tedbirini almalı" diye konuştu.



BENİ DE HASTANEYE ALMADILAR

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK başkanı olduğu dönemdeki sistemi de üstü kapalı eleştiren Erdoğan, kendisinin de o dönemde bir trafik kazası geçirdiğini, hastaneye geldiğinde sigortalı olup olmadığının sorulduğunu anlattı. Erdoğan, "Serum bağlı, hayal meyal duyuyorum, 'Sigortalı mı, memur mu?' diye soruyorlar. Sigortalı olduğumu ben onlara güç bela söyleyince, 'Kabul edemeyiz' dediler. Hemen beni sigorta hastanesine götürdüler. Böyle garip bir yapıdan bugünlere geldik" diye konuştu.



PUTİN'E GIDA SATMAK İSTEDİĞİMİZİ SÖYLEDİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde domates, üzüm gibi ürünlerin ihracı konusunu da konuştuklarını belirten Erdoğan, "Bu ürünlerde Rusya'ya ihracatımızı artırmak istediğimizi ilettim. Bu ticarette yerli para kullanalım, döviz kurunun baskısından paralarımızı kurtaralım" dedi.



ABD'Lİ BİR TURİST GRUBU GSS'Yİ SORDU

Türkiye'de uygulanan Genel Sağlık Sigortası'nın (GSS) 5 yıldır tıkır tıkır işlediğini anlatan Erdoğan, Sultanahmet'te ABD'li bir turist grubuyla arasında geçen diyaloğu da anlattı. Erdoğan, ABD'lilerin, "Siz, bu GSS'yi nasıl hallettiniz? Obama sizin arkadaşınız, ona da söyleyin de Amerika'da da bu işi halletsin" dediklerini aktardı.



Cumhurbaşkanı, 241 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen 46 sosyal güvenlik ve 5 İŞKUR binasının açılışını yaptı.