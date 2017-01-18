Katar’la dev işbirliği adımı

TOBB ve Katar ile Sanayi Odası, 7 sektörde işbirliği kararı aldı. Başkan Hisarcıklıoğlu, “Güçlerimizi birleştirelim” dedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı Türkiye'ye ilk destek veren ülkelerden biri olan Katar'la ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. İslam ülkeleri arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesine yönelik süreç hızlanırken, Katar'la da 7 sektörle stratejik işbirliği kararı alındı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası'nın organize ettiği 2'nci KOBİ Konferansı'nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: "Gelin güçlerimizi birleştirelim. Bizde büyük bir tecrübe ve girişimci güç var. Katar'da ise büyük sermaye birikimi ve ucuz enerji. Somut projelerle bunları bir araya getirelim. 'Made in Katar' markasını da, Türkiye-Katar ortaklığını da bütün dünyaya kabul ettirelim." Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim Al Thani, KOBİ'lerin ekonomik katkısının önemine dikkat çekti.