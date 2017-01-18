Merkez Bankası'na FED modeli

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, artık yılda 12 yerine en az 8 kez toplantı yapacak.

Merkez Bankası'nın toplantı sayısı düşürüldü. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba tasarıya göre, ayda en az bir kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılda en az 8 kez toplanacak.



Para Politikası Kurulu toplantıları, başkanın çağrısı üzerine yapılacak. Merkez Bankası daha önceki uygulamada her ay bir kez toplanıyordu.

İLK TOPLANTI 24 OCAK'TA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu yıl ilk toplantısını 24 Ocak'ta yapacak.



MERKEZ'E FED MODELİ



Merkez Bankası artık ABD Merkez Bankası Fed gibi yılda 12 yerine 8 kez toplanacak.