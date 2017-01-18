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'na modeli

  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 10:49
Merkez Bankası'na FED modeli
Merkez Bankası'na FED modeli

Para Politikası Kurulu, artık yılda 12 yerine en az 8 kez yapacak.

'nın sayısı düşürüldü. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba tasarıya göre, ayda en az bir kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılda en az 8 kez toplanacak.

Para Politikası Kurulu toplantıları, başkanın çağrısı üzerine yapılacak. Merkez Bankası daha önceki uygulamada her ay bir kez toplanıyordu.

İLK TOPLANTI 24 OCAK'TA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu yıl ilk toplantısını 24 Ocak'ta yapacak.

MERKEZ'E FED MODELİ

Merkez Bankası artık ABD Merkez Bankası gibi yılda 12 yerine 8 kez toplanacak.

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