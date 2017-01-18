Sicil affı çıktı mı? - Siciller zaman temizlenecek? - Müjdeli haber bugün geldi!

Bankalara uzun süre borcu olan ve ödemeyerek kara listeye girenlerin merakla beklediği ''sicil affı çıktımı?'' sorusu hakkında müjdeli haber geldi. Kara listeye girenlerin sicilleri ne zaman temizlenecek? Sicil affı bekleyen binlerce vatandaş için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Peki 2017 siciller ne zaman temizlenecek? Merak edilen tüm gelişmeleri sabah.com.tr'de bulabilirsiniz. İşte sicil affı çıktı mı? sorusunun cevabı...

Çek, kredi, senet ödemeleri nedeniyle kara listeye giren binlerce vatandaşa bekledikleri müjdeli haber geldi. Sicil affı çıktı mı? sorusunun cevabını merakla bekleyen vatandaşlar için tasarlanan tasarı TBMM'de kabul edildi. Peki kara listeye girenlere ne zaman af gelecek? 2017 yılında siciller ne zaman temizlenecek? Sicil affı ile ilgili merak edilen tüm detaylara sabah.com.tr'den bu başlık altında ulaşabileceksiniz. İşte tüm detaylar...

2017 SİCİL AFFI ÇIKTI MI?

Çek, kredi, senet ödemeleri nedeniyle 'kara liste'ye girenlere af içeren düzenleme TBMM'de kabul edildi. "Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın kabulü ile kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.

30 YIL ÜZERİNE EK İKRAMİYE

Kanunla, emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki 30 yıllık üst sınırın Anayasa Mahkemesince iptali üzerine ortaya çıkan sorunun giderilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 30 seneden fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 liradan aşağı olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içinde başvuruda bulunmaları şartıyla 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek.

FAİZ KARARI YILDA 8 KEZ DUYURULACAK

Ayda en az bir kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılda en az 8 kez toplanacak. Para Politikası Kurulu toplantıları, başkanın çağrısı üzerine yapılacak.