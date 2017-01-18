THY 66 liraya uçuruyor

TÜRK Hava Yolları (THY), yolcularına yurt içi erken rezervasyon kampanyasıyla Türkiye içi tüm uçuşlarda 66 liradan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunacak.

Açıklamaya göre, kampanyadaki sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 17-22 Ocak arasında satın alacakları biletlerle 1 Mart-20 Haziran tarihleri arasında uçuş yapabilecek. Kampanya dahilinde tüm vergiler dahil 66 liradan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücreti olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.