X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Türk Akımı'nda flaş gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'nda flaş gelişme!

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 17:38
Türk Akımı'nda flaş gelişme!
Türk Akımı'nda flaş gelişme!

parlamentosunun alt kanadı Duma'nın enerji komitesi, doğalgaz boru hattı projesinin onaylanmasını önerdi.

Duma'nın enerji komitesi tarafından, bugün gerçekleştirilen oturum sonrasında yapılan açıklamada, anlaşmasının, yarın da Duma'nın uluslararası ilişkiler komitesinde ele alınacağı kaydedildi.

Anlaşmanın cuma günü onaylanmak üzere gündeme alınmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "Rus gazını, ve Türkiye'ye komşu ülkelere ulaştırmayı amaçlayan Türk Akımı projesine yönelik Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmanın, Duma tarafından onaylanması tavsiye edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde hükümetler arası anlaşma 10 Ekim'de imzalanmıştı. Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor. Söz konusu hattın Türkiye bölümünün, 2019'da faaliyete geçmesi planlanıyor.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.