140 milyar $’lık Katar fırsatı

2022 Dünya Kupası için 140 milyar dolarlık yatırım hamlesi başlatan Katar, Türk firmalarını ülkeye yatırıma çağırdı. Katar Sanayi Odası Başkanı Al Thani, “Firmalara yatırım için her türlü kolaylığı sağlayacağız” dedi

Türk firmalarına Katar'dan yatırım daveti geldi. 2022 Dünya Kupası için 140 milyar dolarlık yatırım yapacak olan Katar, Türklere her türlü yatırım ve işbirliği kolaylığı sağlayacağını açıkladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim Al Thani, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin arttığını belirterek ekonomi, politik ve güvenlik alanında sıkı bir işbirliğinin söz konusu olduğunu kaydetti. Thani, "Küçük ve orta ölçekli sanayiyi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda Türkiye oldukça başarılı. İşbirliği yapmayı da temenni ediyoruz" dedi. Türk firmalarının 140 milyar dolarlık yatırımdan pay almaya başladığını ifade eden Thani, "Bu tutar içinde Tekfen projeleri yer alıyor. Kuzey Otoyolu'nu başarılıyla tamamlayan Tekfen'e 7 milyar dolarlık yeni denizyolu projesini verdik. Burada başka şirketler de var" diye konuştu.



KÖRFEZ'LE TİCARET HIZLANIYOR

Görüşmelerde STA'nın gecikmesine değindiğini aktaran Thani, "Eğer bu anlaşma kısa bir sürede imzalanırsa başta Katar olmak üzere Körfez ülkeleri arasında ticaret hacmi daha da artacak. İşbirliği gerçekleşirse Körfez ülkeleri ve Türkiye arasında o alana da katkı yapmış olacağız. Biz hızlandırılmasına destek veriyoruz" şeklinde konuştu.



TÜRK İŞADAMLARINA ÖNCELİK VERİN

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Katar'da turizm, hizmet ve sağlık sektöründe büyük fırsatlar olduğunu ifade ederek Katar Başbakanı ile görüşmesinde verilen mesajların önemli olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Katar Emiri'nin birinci talimatının Türk işadamlarına öncelik verilmesi olduğunu ifade etti. 'Hükümet olarak biz de üzerimize düşeni yapıyoruz' dediler. Büyük otoyol projesinden sonra yeni bir müjde daha vereceğiz' dedi. Bu kapsamda bu görüşmeyi gerçekleştirmeyi sağlayan değerli kardeşim Thani'ye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



KATAR'A ASKERİ ÜS İNŞA EDİYORUZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dış politika dahil her konuda tek bir devlet gibi hareket edildiğini ifade ederek, "Türkiye dünyadaki ilk askeri üssünü Katar'a inşa ediyor. Katar bizim en zor günümüzde yanımızda oldu. 15 Temmuz darbe girişiminde ilk arayan Katar Emiri oldu. Yurtdışında Türkiye ekonomisi ile ilgili epey olumsuz algı ortaya çıktı, bu algıyı bilerek pompalayanlar oldu. Katar Türkiye ekonomisine güveni göstermek için arka arkaya yatırım yaptı" değerlendirmesinde bulundu.



3 AŞAMALI PLAN

Katar ile 3 aşamalı plan çerçevesinde işbirliği yapılacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Firmalarımızı ticari partner yapmak, Katarlı dostlarımızın daha fazla şirketle ortak olmasını sağlamak, turizm ve imalat sanayisindeki tecrübemizi aktarmak istiyoruz" dedi.