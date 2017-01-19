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18 il yla birbirine bağlanıyor!

AA
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 12:05 Güncelleme Tarihi: 19.1.2017 13:03
18 il demiryoluyla birbirine bağlanıyor!
18 il demiryoluyla birbirine bağlanıyor!

Türkiye'de 2023 yılına kadar ülke nüfusunun yarısına yakınının yaşadığı 18 il, yüksek hızlı ağıyla birbirine bağlanacak. Hizmet vermeye başladığından bu yana büyük ilgi gören 'lerde bugüne kadar taşınan yolcu sayısı 29 milyonu buldu

29 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Türkiye'de bin 213 kilometre hattı bulunuyor. Ülkede ilk hızlı tren 2009'da Ankara-Eskişehir arasında hizmete girdi. 2011'de Ankara-Konya, 2013'te ise Eskişehir-Konya arasında lerle yolcu taşınmaya başlandı.

Türkiye, 2009'da tanıştığı yüksek hızlı tren (YHT) teknolojisiyle ulaşımda yeni bir döneme girerken, 2023 yılına kadar ülke nüfusunun yarısına yakınının yaşadığı 18 ilin yüksek hızlı ağıyla birbirine bağlanması hedefleniyor.

Hizmet vermeye başladığından bu yana büyük ilgi gören YHT'lerde bugüne kadar toplam 29 milyon yolcu taşındı.

PROJELERDE SON DURUM

Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında 25 bin kilometre demiryolu uzunluğuna ulaşılması öngörülüyor. Bunun 3 bin 500 kilometresinin yüksek hızlı, 8 bin 500 kilometresinin ise hızlı tren hatlarından oluşması planlanıyor.

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