18 il demiryoluyla birbirine bağlanıyor!

Türkiye'de 2023 yılına kadar ülke nüfusunun yarısına yakınının yaşadığı 18 il, yüksek hızlı demiryolu ağıyla birbirine bağlanacak. Hizmet vermeye başladığından bu yana büyük ilgi gören YHT'lerde bugüne kadar taşınan yolcu sayısı 29 milyonu buldu

29 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Türkiye'de bin 213 kilometre YHT hattı bulunuyor. Ülkede ilk hızlı tren 2009'da Ankara-Eskişehir arasında hizmete girdi. 2011'de Ankara-Konya, 2013'te ise Eskişehir-Konya arasında yüksek hızlı trenlerle yolcu taşınmaya başlandı.



Türkiye, 2009'da tanıştığı yüksek hızlı tren (YHT) teknolojisiyle ulaşımda yeni bir döneme girerken, 2023 yılına kadar ülke nüfusunun yarısına yakınının yaşadığı 18 ilin yüksek hızlı demiryolu ağıyla birbirine bağlanması hedefleniyor.



Hizmet vermeye başladığından bu yana büyük ilgi gören YHT'lerde bugüne kadar toplam 29 milyon yolcu taşındı.



PROJELERDE SON DURUM



Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında 25 bin kilometre demiryolu uzunluğuna ulaşılması öngörülüyor. Bunun 3 bin 500 kilometresinin yüksek hızlı, 8 bin 500 kilometresinin ise hızlı tren hatlarından oluşması planlanıyor.