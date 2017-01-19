79 milyona müjde

Emekliden esnafa, işçiden engelli yakınına, işletmelerden borcu olanlara kadar 79 milyona müjdeler içeren torba tasarı Meclis’ten geçti. Torba ile hayatımızı rahatlatacak pek çok uygulama da başlıyor
İşletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, emekli memurlara ek ikramiye yolunu açan, kara listeye girenlere sicil affı ile beyaz bir sayfa açtıran, borç yapılandırmasında yeni imkanlar sağlayan Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, önceki akşam TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
BORCUNU ÖDEMEYENE EK SÜRE TANINDI
MECLİS'TEN GEÇTİ
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'torba yasa' ile esnafımızdan işçimize, kamuya borcu olan vatandaşlarımızdan işletmelerimize, ihracatçılarımıza, engelli yakınlarından finans ve sigorta sektörüne neredeyse 79 milyon vatandaşımızı ilgilendiren çok önemli düzenlemeler hayata geçecek" dedi. Yasa ile memur emeklilerinin 30 yıl üstü çalışmalarının karşılığı olan ikramiyelerin ödeneceğini belirten Ağbal, "Bu kapsamda 408 bin civarında emekliye toplamda 2 milyar liraya yakın ödeme yapılacak. Asgari ücret desteği bu yıl da devam edecek, yeniden yapılandırmada süreyi kaçıranların ikinci bir şansı olacak" dedi.