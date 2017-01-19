79 milyona müjde

Emekliden esnafa, işçiden engelli yakınına, işletmelerden borcu olanlara kadar 79 milyona müjdeler içeren torba tasarı Meclis’ten geçti. Torba ile hayatımızı rahatlatacak pek çok uygulama da başlıyor

İşletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, emekli memurlara ek ikramiye yolunu açan, kara listeye girenlere sicil affı ile beyaz bir sayfa açtıran, borç yapılandırmasında yeni imkanlar sağlayan Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, önceki akşam TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

BORCUNU ÖDEMEYENE EK SÜRE TANINDI