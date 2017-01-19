Borcunu ödemeyene ek süre tanındı

TBMM Genel Kurulu'nda alacakların yeniden yapılandırılmasını düzenleyen kanunda önemli değişiklik yapıldı.Borcunu ödeyemeyenlere yeni bir fırsat verildi.
Borcunu yeniden yapılandırdığı halde süresinde ödeme yapamayanlara yeni bir fırsat verildi. Bu kişiler borçlarını geç ödeme zammıyla birlikte bu yılın mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek. TBMM Genel Kurulu'nda, Torba Tasarı'ya ihdas edilen maddeye göre, yapılandırma kapsamındaki taksitler 4'er ay ötelenecek.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulu'nda alacakların yeniden yapılandırılmasını düzenleyen kanunda önemli değişiklik yaptıklarını ifade etti. Bazı vatandaşların ödenecek tutarları farklı nedenlerle ödeyemediklerini belirten Ağbal, şunları kaydetti: "Bu sürelerin uzatılması için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık.
12.5 MİLYONA AF MÜJDESİ Hükümet olarak böyle bir uzatmanın uygun olacağı kanaatine vardık. Vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybeden vatandaşlarımıza ikinci bir şans getiriyoruz. Haklarını kaybedenler, ödemelerini mayıs sonuna kadar yapabilecek. Taksitlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın da vergi bakımından ocak ve mart ayında, sigorta primleri bakımından ise şubat ve nisan aylarında ödeyecekleri taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz olarak uzattık. SİCİL AFFI ÇIKTI MI? - SİCİLLER NE ZAMAN TEMİZLENECEK? - İŞTE BANKA KARA LİSTE SORGULAMA
" Maliye Bakanı Ağbal, kanundan yararlanmak için peşin ödeme tercihinde bulunanlardan ödemelerini yapamayanların dilemeleri halinde mayıs sonuna kadar peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödemelerini yapabileceğini kaydetti.