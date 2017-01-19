Erdoğan’ın çağrısı altın talebini patlattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'de halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine altına yönelmesiyle, altın ithalatını geçen aralık ayında yüzde 688 artırdığını, bunun da ocak-eylül arası dünya toplam aylık ortalama perakende külçe ve sikke altın talebinin yarısına eşdeğer olduğunu bildirdi. Avrupa Komisyonu'nun "AB Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler Üç Aylık Ekonomik Değerlendirme" raporunun, 2016 son çeyreğine ilişkin bölümü yayımlandı. Raporun ana gelişmeler bölümünde, "Altın ithalatı aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizi Türk Lirası'na ya da altına çevirme çağrısından sonra aralıkta yüzde 688 artarak 36.7 tona çıkarak, külçe ve sikke için aylık dünya perakende talebinin yarısına eşdeğer oldu" denildi. Raporda ayrıca, Türkiye'nin vergi gelirlerindeki artışa dikkat çekildi.