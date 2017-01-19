İhracatta 2017 hedefi 155 milyar dolar

Geçen yıl 142.6 milyar dolarlık ihracatla dünya ticaretinden aldığı payı yüzde 0.89'a çıkaran ihracatçılar 2017'den umutlu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 beklentilerini anlattı. Dolar kurunun makul seviyesini 3.50 olarak düşündüklerini söyleyen Büyükekşi, "İhracatçılar açısından en önemlisi istikrarlı kur. Sürekli iniş ve çıkışlar ihracatçı yararına değil" dedi. 2017 büyüme rakamını yüzde 3,1, enflasyonun ise yüzde 9 olarak beklediklerini ifade eden Büyükekşi, "İhracat açısından 2017'nin, 2016'dan daha iyi olacağını öngörüyoruz. Dünya için tek risk Trump'ın ne yapacağını kimsenin kestiremiyor olması" diye konuştu. İhracatçının kur 3.94 olduğunda yaptığı satış bağlantısında maliyeti de buna göre hesapladığını belirten Büyükekşi, "Volatilite nedeniyle kur geriye gittiğinde satış fiyatından zarar edecek" dedi.



ATILIM YILI OLACAK

Yatırımı ve borcu olanlar da olduğunu hatırlatan Büyükekşi, "Merkez Bankası'nın kurda attığı adımları destekliyoruz. İhracat açısından rekabetçi kuru bu seviyede görüyoruz. İhracatçılar için en önemlisi istikrarlı kurdur. Sürekli iniş ve çıkışlar ihracatçıların yararına değildir" şeklinde konuştu. İhracatçıların bu dönemde yaptıkları faaliyetten, yani faaliyet kârını hedeflemesi gerektiğini anlatan Büyükekşi, "Spekülatif kârla ilgilenmesinler, hedge enstrümanlarını kullansınlar" diye konuştu. Büyükekşi, 2017'yi ihracatta 'Atılım Yılı' ilan ettiklerini de vurguladı.



DÜNYA TİCARETİNDEN % 1.5 PAY ALACAĞIZ

500 milyar dolar ihracat hedefine de değinen Büyükekşi, şöyle konuştu: "Bazıları 'hedefi revize edin' diyor. 500 milyar doları dünya ticaretinden yüzde 1.5 pay alacağımızı hedefleyerek belirledik. Dünya ticaretinin 34 trilyon dolar olacağını varsaydık. Ancak son birkaç yıldır dünya ticareti azalış trendinde. Bizim ana hedefimiz oranı yakalamak."