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Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu

  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 07:39 Güncelleme Tarihi: 19.1.2017 07:39
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 30 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 23 Haziran'da yapılacak.

Bakanlar Kurulunun 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2017 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 30 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 23 Haziran'da verilecek.

Kanunun ikinci maddesine göre maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ek ödemenin tamamı ise 25 Aralık'ta yapılacak.

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