PKK işçilerden 400 TL kesti

Kayyum atanmadan önce Batman Belediyesi’nde PKK’nın işçilerin maaşlarından 400 TL para keserek örgüte aktardığı tespit edildi. FETÖ usülü yapılanmayla PKK’ya yıllık 2.5 milyon TL aktarıldı

BATMAN'DA FETÖ TİPİ YAPILANMA



Eylülde kayyum atanan Batman Belediyesi'nde terör örgütü PKK'nın tıpkı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi yapılandığı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı istihbarat raporlarında, dağa çıkan ya da öldürülmüş PKK'lıların yakınlarının belediyeye işçi olarak alındığı ve her birinden tıpkı FETÖ'nün memurlardan topladığı himmetler gibi para kesildiği tespit edildi. Belediye işçilerinden aylık 400 TL kesildiği, bu yolla da PKK'nın kasasına yıllık 2.5 milyon TL gönderildiği belirlendi. Bu işçilerin de kimilerinin hiç çalışmadığı kimilerinin de günde iki saat belediyede durduğu istihbarat raporlarına girdi. Belediyenin dağa çıkmak için sosyal bir güvence olarak görüldüğü aktarılan raporlarda, "Bir adam dağa çıkarken arkasında bıraktığı çocuğunu, eşini, anasını, babasını düşünmek zorunda. PKK'lı örgüt üyelerine 'Sen dağa gel, biz onu belediyeye alırız. Oradan aldığı maaşla geçinir' şeklinde telkinde bulunuluyor" ifadeleri yer aldı.



YILDA 100 MİLYON TL

Belediyedeki imar uygulamalarından da örgüte kaynak aktarıldığı tespit edildi. İmar izinleri için işin boyutuna göre 100 bin ila 1 milyon TL arasında rüşvet alındığı tespit edilen belediyede, rüşvet vermeyenin işi baltalandı. Dolayısıyla şehre gelen yatırımlar da engellendi. Batman'da işçilerin maaşlarından yapılan kesintiler ve imar yolsuzlukları da dahil belediye kaynaklarıyla örgütün kasasına yıllık 100 milyon TL'nin aktarıldığı belirtildi.



KADROLAR ŞİŞİRİLMİŞ!

İçişleri Bakanlığı tarafından örgütle ideolojik ilişkisi olduğu tespit edilen memurların ihraç edildiğini hatırlatan Aksoy, "Belediyenin bazı birimlerinde kadroların şişirildiğini gördük. Mesela sadece bir kişiye ihtiyaç olmasına rağmen belediyede 25'e yakın sosyolog vardı, bunlar örgüt propagandası yapıyordu. Örgütle ilişkisi olduğunu tespit ettiğimiz sözleşmeli personellerin iş akdini feshettik" ifadelerini kullandı.



İLAVE KAYNAK KULLANILMADI

Eylülde Batman'a kayyum olarak atanan Batman Belediyesi Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, kayyumlara yönelik bir memnuniyet anketi yapıldığını ve oranın yüzde 80'lerde olduğunu ifade etti. Aksoy, "Göreve başladığımızda örgüt, halkı 'Sizi işsiz bırakacaklar' şeklinde kışkırttı. Biz araştırmalarımız sonucunda suç ve yasadışı hiçbir işe karışmamış, örgütle mesafeli olan ve işini yapan hiç kimseyi işten çıkarmadık. Böylece örgüt propagandası da havada kaldı" dedi. Aksoy, kayyum olarak atandıktan sonra 365 işçinin bir yıldır ödenmeyen ikrâmiyelerini ödediklerini söyledi. Aksoy, "Çalışanlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. 365 kardeşimizin yaklaşık 1 yıldır ikrâmiyeleri ödenmemişti. Kasım ayında 1 milyon 750 bin TL'ye ulaşan ikrâmiyeleri ödedik" diye konuştu.



2 AYDA 120 BİN TON ASFALT YAPILDI

Belediyeye atandıktan sonra kentin sorunlarına neşter vurduklarını belirten Aksoy, işçileri de sürekli denetlediklerini anlattı. Aksoy, "Artık belediyede rüşvet, adam kayırma gibi işlere asla izin verilmiyor. Şehirde çöpler toplanıyor. 2 ayda 120 bin ton asfaltlama yaptık. Çalışmalarımız için ilave hiçbir kaynak kullanmadık" diye konuştu.



Kayyumdan önce belediyelerin bir siyasi üs olarak kullanıldığını aktaran Aksoy, "İtfaiye araçları pankart açmak, temizlik ve çöp kamyonları da protesto gösterilerinde kullanılmış. Savcılık bunları soruşturuyor. Bu hukuksuz uygulamalara son verdik" dedi.