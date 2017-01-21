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Berat Albayrak: "Milletimiz Yeni Türkiye'ye EVET diyecek"

  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 11:30 Güncelleme Tarihi: 21.1.2017 11:49
Berat Albayrak: "Milletimiz Yeni Türkiye'ye EVET diyecek"
Berat Albayrak: Milletimiz Yeni Türkiye'ye EVET diyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, anayasa değişikliği teklifinin yasalaşmasına ilişkin "Milletimiz de inşallah istikrarsızlıkların tarihe gömülmesine, milli iradenin yegane karar verici olmasına, Yeni Türkiye'ye EVET diyecek." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, anayasa değişikliği teklifinin referandum aralığında kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Şimdi söz milletimizde. Milletimiz de inşallah istikrarsızlıkların tarihe gömülmesine, milli iradenin yegane karar verici olmasına, Yeni Türkiye'ye EVET diyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, milletin hak ettiği güçlü yönetim sistemini sağlayacak anayasa değişikliği için Meclis'in görevini yaptığını belirtti.

"AK PARTİ VE MHP GRUBUNU TEBRİK EDİYORUM"

Albayrak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hamdolsun Şimdi söz milletimizde. Milletimiz de inşallah istikrarsızlıkların tarihe gömülmesine, milli iradenin yegane karar verici olmasına, Yeni Türkiye'ye EVET diyecek. Bu ideal için, Mecliste fedakarca emek sarf eden ve bir tarihi sorumluluğu omuzlayan, AK Parti Grubumuzu ve MHP Grubu'nu tebrik ediyorum."

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