Borsa 15 Temmuz’u ikinci kez yıktı

15 Temmuz’da işgale uğrayan tek finans kurumu olan ve hainleri püskürten Borsa İstanbul’da endeks de 15 Temmuz’u tarihe gömdü. 83 bini geçerek 8.5 ayın zirvesine çıkan Borsa İstanbul, son iki haftada yükselişte dünya ikincisi

Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini, PKK-DEAŞ'ın terör saldırılarını ve kredi derecelendirme kuruluşları ile dolar kuru üzerinden yaratılmaya çalışılan kriz algısını bir kez daha yerle bir etti. Merkez Bankası, 'olğanüstü toplan, faizi yüklü artır' baskılarına boyun eğmeyerek, sıradışı yöntemlerle kuru 3.94 TL'den 3.76'ya kadar çekerken, Borsa İstanbul (BIST) ise adeta düşman çatlattı.



ENDEKS 8.5 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Darbe girişimi sırasında işgale uğrayan tek finans kurumu olan ve iki şehit veren Borsa İstanbul'da, 15 Temmuz'da 82 bin 825 olan ve 21 Temmuz'da 71 bin 594'e kadar gerileyen endeks, bu haftayı 83 bin 67 puandan kapattı. 21 Temmuz'dan bu yana yüzde 16 yükselen Borsa İstanbul'da, şirketlerin piyasa değeri de bu dönemde 104.2 milyar TL artarak 633.9 milyar TL'ye çıktı. Endeks aynı zamanda 8.5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.



BIST GETİRİDE DÜNYA İKİNCİSİ

Yabancı yatırımcıların, darbe girişiminin ardından da Türkiye'den çıkmadığı gözlendi. Temmuz 2016'da 210 milyon dolarlık net satış yapan yabancılar, 1 Ağustos 2016-15 Ocak 2017 tarihleri arasında ise 303 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Borsa İstanbul 4 Ocak'tan bu yana yüzde 9 ile dünyanın en fazla yükselen ikinci piyasası olurken, yıl başından bu yana da yüzde 6.3 yükselerek en çok değer kazanan üçüncü piyasa haline geldi.



YENİ HEDEF 90 BİN PUAN

Merkez Bankası'nın uyguladığı likidite düzenleyici politikaların iç piyasalarda pozitif algılandığına dikkat çeken Destek Menkul Araştırma Müdürü Murat Tufan, küresel gelişmeler, dövizdeki hareketlilik ve piyasa çarpanlarına göre ucuz kalan hisselerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesiyle endeksin yukarı yönlü hareketinin desteklendiğini kaydetti. İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da endeksin 85 ve 90 bin seviyelerini görmesini beklediğini ifade ederek, "Kurda stabil ortam bunu etkiler" dedi.



MERKEZ TL İÇİN TETİKTE

Dola rda - ki sağlıksız fiyat oluşumuna karşı likiditeyi sıkılaştırıcı önlemleri devreye sokan Merkez Bankası, 24 Ocak'ta kritik faiz kararı için toplanıyor. Geçen hafta döviz depo ihalelerine başlayan Merkez Bankası'nın, Türk Lirası'na karşı spekülatif pozisyon almak isteyenlere ucuz maliyetli lira bırakmamada kararlı olduğu gözleniyor. Bankaları likidite ihtiyaçları için faiz oranı yüzde 10 olan geç likidite penceresine yönlendiren Merkez Bankası'nın 24 Ocak'ta alacağı kararlarla bu operasyonu sürdürmesi bekleniyor. Geç likidite faizinde artırıma gidilebileceği belirtiliyor.



AMAÇ İSTİKRARI BOZMAK

Özelikle Batılı ülkelerin ve kimi uluslararası sermaye çevrelerinin Türkiye üzerinde spekülatif hücumlarda bulunmayı teşvik etmesinin artık bir sır olmadığını vurgulayan Erişah Arıcan, şöyle konuştu: "Son dönemde, kur cephesinde olup bitenler, bu hareket tarzının yalın bir spekülasyon olmanın ötesine geçtiği ve manipülasyon tarzı olumsuz yönlendirmeler haline gelindiğini düşündürüyor. Örneğin, bütün dünyada dolar değer kazanırken TL'nin diğer para birimleri arasında negatif ayrışmasını gerektirecek mantıklı bir ekonomik sebep bulunmuyor. TL'nin değer kaybettirilmesiyle, vatandaşın hayat kalitesi düşürülmekte, böylelikle memleketimizdeki siyasi atmosfer ve istikrar bozulmaya çalışılıyor."