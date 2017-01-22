MÜSİAD: Son sözü millet söyleyecek

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak: ‘Kuvvetler karmaşası, bozuk sistem düzeltilmeli’

MÜSİAD Hatay Şubesi'nin İskenderun'da gerçekleştirilen 8. Olağan Kongresi'nin ardından bir otelde düzenlenen galaya katılan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve Hatay Valisi Erdal Ata, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, bu günlerde birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe daha çok ihtiyaç olduğunu ifade ettiler.

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, "Dış mihraklar şunu unutmasınlar ki, bu asil milleti ve ülkemizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Terörün başlıca amacı milletimizin güven duygusunu kaybettirmektir. Onlar ne kadar saldırırlarsa, bizler o kadar birbirimize sarılacağız. Güzel ülkemizi yarınlara hep beraber taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"SON SÖZÜ MİLLET SÖYLEYECEK"

Meclis aşaması tamamlanan Yeni Anayasa değişikliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, "Biz o günden itibaren söylüyorduk. Demiştik ki, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı sistemi ifade ediliyor ama biraz sistemi incelediğimizde sistemin bir kuvvetler karmaşası olduğunu görüyoruz. Hele bir de halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanımız gelecek, o seçimin hemen akabinde 'Bu mevcut sistem, bozuk sistem düzeltilmeli, ayağımıza takılan konular ortadan kaldırılmalı' demiştik. Bugün de yapılmaya çalışılan budur. Meclis tarafı tamamlandı. Bundan sonra da son sözü millet söyleyecek. Hepimize düşen de referandum sürecinin salimen tamamlanmasına katkı sağlamak, sonra da milletin söylediğine hep birlikte razı olmaktır. Ben bu çerçeve içerisinde yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Onun tamamlanmasından sonrada iş dünyası olarak daha fazla işimize odaklanmaya, büyümeye, üretmeye ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

"BİRLİĞİMİZ SÜRSÜN"

Gecede son olarak konuşan Hatay Valisi Erdal Ata ise, vatan müdafaası için şehit olan asker ve polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı. Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, tabiri caizse ateşten bir çemberin içerisinde yaşanıldığını belirten Ata, 'Yıllardan beri Suriye'de yaşanan olaylar, Irak'taki gelişmeler ve Türkiye üzerinde oynanan birtakım oyunlar dolayısıyla bizi zora ve sıkıntıya sokuyor" dedi.

Bunlara karşı mücadele etmenin tek yolunun "birlik ve beraberliğin bozulmaması" olduğunu ifade eden Vali Ata, "Kendi içerimizde birlik ve beraberliğimizi bozmaz, birlikte hareket eder, hoşgörülü davranırsak dışarıdan ne tür tehlike gelirse gelsin bizi asla yıkamaz, bölemez ve parçalayamazlar" diye konuştu.

Düzenlenen gala yemeğine Hatay Valisi Erdal Ata, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, çevre ilçe kaymakamları, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Türkay Dereli, MKÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan Kaya, belediye başkanları, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M. Fatih Tosyalı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tosyalı, MÜSİAD Genel Merkez yöneticileri, STK başkanları, iş adamları ve davetliler katıldı.