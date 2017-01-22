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Saudia’da Kâbe tasarımı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017
Saudia’da Kâbe tasarımı
Saudia’da Kâbe tasarımı

Havayolu şirketlerinin bazı uçakların gövdelerine, gerek bayrak taşıyıcı oldukları ülkelerinin tanıtımı gerekse sosyal sorumluluk faaliyetleri nedeniyle yaptıkları özel tasarımlar büyük ilgi görüyor. Havayolları (Saudia) Boeing 777-300ER tipi uçağını ülkenin ünlü simgesel yapılarının özel resimleri ile giydirdi. Uçak, önceki gün Riyad-İstanbul seferi sonrası Atatürk Havalimanı'nda yolcular ve personel tarafından ilgiyle karşılandı. Uçağın üzerindeki resimlerde kutsal mekanlardan Kâbe ve Medine-i Münevvere dikkat çekti. Önemli sponsorluk anlaşmalarına imza atan Türk Hava Yolları da bazı uçaklarını sponsor olduğu takımların ve organizasyonların renklerine boyamış ve yoğun ilgili görmüştü.

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