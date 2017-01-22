Saudia’da Kâbe tasarımı

Havayolu şirketlerinin bazı uçakların gövdelerine, gerek bayrak taşıyıcı oldukları ülkelerinin tanıtımı gerekse sosyal sorumluluk faaliyetleri nedeniyle yaptıkları özel tasarımlar büyük ilgi görüyor. Suudi Arabistan Havayolları (Saudia) Boeing 777-300ER tipi uçağını ülkenin ünlü simgesel yapılarının özel resimleri ile giydirdi. Uçak, önceki gün Riyad-İstanbul seferi sonrası Atatürk Havalimanı'nda yolcular ve personel tarafından ilgiyle karşılandı. Uçağın üzerindeki resimlerde kutsal mekanlardan Kâbe ve Medine-i Münevvere dikkat çekti. Önemli sponsorluk anlaşmalarına imza atan Türk Hava Yolları da bazı uçaklarını sponsor olduğu takımların ve organizasyonların renklerine boyamış ve yoğun ilgili görmüştü.