Tarım sigortasında tarihi adım atıldı

Hükümetten çiftçiye müjde geldi. Bütün doğal risklere TARSİM teminatı getirilirken buğday kuraklık karşısında güvence altına alındı. Bakan Çelik, “Tarım sigortanızı yaptırmanızı önemle tavsiye ediyoruz” dedi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 1 Ocak 2017 itibarıyla çiftçilerin karşılaşabileceği bütün doğal risklerin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) teminatı altına alındığını açıkladı. Çelik, ayrıca büyük ve küçükbaş hayvanların hırsızlığa karşı teminat kapsamına alındığını belirterek, "365 gün alınteri döken, hayvanlarının peşinde koşan çiftçilerimize tarım sigortalarını yaptırmalarını önemle tavsiye ediyoruz" dedi.

96 MİLYARA DAYANDI

2006'da uygulamaya alınan TARSİM'in 10 yıldır çiftçiye ve üreticiye hizmet verdiğini söyleyen Çelik, sistemin başlangıcından bugüne 7.4 milyon adet poliçe düzenlendiğini, 11.4 milyon hektar alan, 6.3 milyon adet küçükbaş ve büyükbaş hayvan, 4.9 milyon adet arı kovanı ve 96 milyar liraya yaklaşan varlığın sigortalandığını belirtti. Bugüne kadar toplam prim üretiminin 5 milyar lira olduğunu söyleyen Çelik, çiftçilerin ödediği primin yüzde 67'sine kadar kısmın devlet tarafından karşılandığını belirtti.

BUĞDAYA KORUMA

2017 itibarıyla uygulamaya koyulan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası için verdikleri destek oranının yüzde 60 olduğunu ifade eden Çelik, "81 ilin tüm ilçelerinde üreticiler, buğdaylarını, başta kuraklık olmak üzere, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinin yol açtığı verim kaybına karşı güvence altına alabilmektedir" dedi. Sistemin 2018'de tüm tahıllar için geçerli olacağını söyleyen Bakan Çelik, "Çiftçilerimiz, 60 dekarlık arazi için 330 lira karşılığı sigorta yaptırabiliyor. Bu durumda kuraklığa bağlı hasarlarda 10 bin liraya kadar hasar ödemesi alabiliyorlar. Çiftçilerimiz, kuraklık riskini teminat altına alabilmek için şubat sonuna kadar sigortalarını yaptırmak durumundadır" diye konuştu.



MEYVE AĞAÇLARINA TEMİNAT

Yürürlüğe konulan önemli bir yeniliğin de meyve ağaçları ile ilgili olduğunu belirten Çelik, "Meyve ağaçları ve asmaları ile fidanları, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması ve kar ağırlığı risklerine karşı teminat kapsamına alındı" şeklinde konuştu.



HIRSIZLIĞA KARŞI GÜVENCE

Hayvan Hayat Sigortası'nda hırsızlık sonucu meydana gelen zararları da teminat kapsamına aldıklarını söyleyen Çelik, "Üreticilerimiz risklerini güvence altına alırken, meyve ağaç ve hayvanlarını rehin ettirerek kredi kullanma imkânlarını genişletmiş olacaklar" dedi.